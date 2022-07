Taart voor Aaron, maar ook taart voor Willy tijdens tweede opname van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende

Het was feest op de Zeedijk van Westende, waar voor de tweede dag op rij terug duizenden mensen aanwezig waren om de opnames van ‘Tien-om-te-Zien’ bij te wonen. En het was dan ook al feest voor de presentatoren Aaron Blommaert én Willy Sommers, die tijdens de uitzending van zondag 7 augustus worden gevierd naar aanleiding van hun respectievelijk 20ste (7 augustus) en 70ste verjaardag (9 augustus). Willy ontving een ‘Als Een Leeuw In een Kooi’-taart!

VTM kleurt je dag, maar VTM leert ook iedere dag bij. Eén dag na de eerste opname was er al heel veel veranderd aan de site waar dit liedjesprogramma wordt opgenomen. Er stond geen publiek meer voor het podium tijdens de repetities, er was een aparte in- en uitgang gemaakt, er stonden ook videoschermen op de Zeedijk en het strand zodat meer mensen een glimp konden opvangen, voor het podium werden er ook meer mensen toegelaten, enz. De repetities duurden – volgens onze planning toch – wat langer dan voorzien, de opnames begonnen – eveneens volgens onze planning – ook wat later, maar toch bleef het volk staan, alhoewel het na 22 uur toch al wat frisjes werd. Ook op deze tweede opname dag viel er van alles te beleven, zoals Niels Destadsbader die tussen het publiek stond te zingen of Berre die een beetje was overdonderd van al die aanwezige fans. En vandaag, woensdag, is er jawel terug een opname, met start rond 21 uur. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s OBI)