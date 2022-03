Sylvie Willms is enige Belgische ruiter in ‘CAVALLUNA: CELEBRATION!’

We mogen best wel trost zijn op onze eigen Belgische Sylvie Willms, die met haar 10 paarden het meest indrukkende deel van de show voor zich neemt: ze laat haar paarden los rondlopen in de arena en stuurt ze aan zonder de paarden aan te raken. Wat een band heeft deze mooie vrouw met deze prachtige dieren! Ze is afkomstig uit Brussel, maar woont nu in Frankrijk.

We mochten naar aanleiding van de show in het Sportpaleis in Antwerpen even met haar babbelen net na haar show in Rotterdam.

Hoe voelt het om in deze best-off show erbij te zijn?

“Ik vind het heel leuk om erbij te zijn, en het is super om na die moeilijke periode iedereen terug te zien. Elke show is telkens één groot feest en het is een grote eer om er terug bij te zijn.”

Is het een erkenning voor jou, een bekroning van je werk?

“Ik ben heel fier dat mijn nummer gekozen werd voor deze ‘CELEBRATION!’-show want het zijn de nummers die het publiek zelf gekozen heeft. Kortom, de lievelingsnummers van hen en het raakte mij persoonlijk dat het publiek dit koos.”

Sylvie, de enige Belgische in het gezelschap. © PADI/Sandro

Hoe zal het zijn voor u om in Antwerpen de show te mogen doen?

“Ik kom heel graag terug naar België. Ik ben ook heel blij om terug Nederlands te horen (lacht), zelfs om hier in Rotterdam terug Nederlands te horen. Ik kom altijd terug thuis in België.”

Welk effect had die lange afwezigheid op uw paarden?

“Ze hebben thuis ook genoten van de rust, maar ze zijn heel blij om terug in de show te zijn en terug actie te hebben. Ze hadden vakantie, maar zijn toch blij terug te mogen optreden hoor.”

Welk gevoel wens je het publiek toe na het zien van deze show?

“Dat ze even alles vergeten van de buitenwereld, even weg van hun problemen. De liefde die ik heb met mijn paarden, als ze dat zouden kunnen aanvoelen en die liefde meekrijgen, dat zou ik echt fijn vinden. Ik krijg veel liefde van de paarden tijdens de show, en er is een enorme communicatie tussen hen en mij. Ze spreken niet met woorden, maar ze laten zo sterk hun gevoelens voelen, zelfs wanneer ze mij nodig hebben. Soms moet ik even een paard gaan strelen om te zeggen dat het goed is. De paarden hebben dat nodig, om even bij hun te komen en te zeggen: hé, je hebt dat goed gedaan, doe zo verder. De paarden zijn heel gevoelig, ze weten hun taak, ze weten wat ze moeten doen maar soms, zoals wij mensen, zijn ze niet zeker van zichzelf. Dan willen ze voelen van mij: het is ok, je mag zelfvertrouwen hebben en dan zijn ze weer gerustgesteld. Ze komen soms uit zichzelf liefde geven, soms willen ze gewoon ook spelen.”

© PADI/Sandro

Hoe verschilt jouw act van die van Bartolo Messina?

“Oh, we zijn allen verschillend, we hebben hier allemaal een andere personaliteit. Hier op deze show rijdt hij bijvoorbeeld zelf met een paard, samen met een paard in vrijheid. Hij heeft zelf ook de act met de pony’s. Hij heeft ook vrijheid, maar ieder paard is verschillend, zoals ieder mens verschillend is.”

Jij hebt 10 paarden lopen in de piste, kan je dat allemaal meester?

“Meester? Nee hoor, we zijn allemaal vrienden, we zijn meer een team (lacht).

Sylvie, 1 paard die op zijn achterpoten staat, dat is machtig om te zien, maar 4 paarden!

“Dat doet inderdaad iets (fonkelende pretoogjes in haar ogen, zichtbaar dankbaar voor het compliment) Ze zijn heel dicht bij mij en zijn heel groot als ze steigeren, dus als ze 1 voet verplaatsen moet ik echt wel oppassen hoor.”

Tot in België, Sylvie!

“Dankjewel, ik kijk er heel erg naar uit.” (PADI & Sandro)

“CAVALLUNA CELEBRATION!”: Antwerps Sportpaleis op zaterdag 26 maart om 14 uur, zondag 27 maart om 11 en 16 uur. Info en tickets: www.sportpaleis.be