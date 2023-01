Sylvie Willms én Laury Tisseur van ‘Cavalluna: “Kinderen komen na die show dankjewel zeggen met hun fonkelende ogen, dat zegt genoeg”

Tijdens de pauze van de ‘Cavalluna’-show in Duitsland sloegen we een babbel met Laury Tisseur én ook met de Belgische ruiter Sylvie Willms.

Laury, je bent een gevestigde waarde in deze show, hoe vernieuw je jezelf telkens?

“Voor mij is het niet ieder jaar dezelfde show, dus het voelt niet repetitief aan. Voor mij is het elke dag een nieuwe show. Natuurlijk breng ik wel elk jaar dezelfde discipline, maar het is leuk om telkens een andere publiek te ontdekken. Het zijn ook elk jaar andere paarden.”

Ik hoorde tijdens de show uitdrukkelijk dat je al uw eigen fans hebt?

“Ja, en dat is het net wat mij telkens motiveert, en ik probeer telkens beter te worden. Het heeft mij geweldig veel motivatie om het publiek te zien en hun reacties te horen.”

Soms gaat er eens iets verkeerd, kan ik mij wel voorstellen met 6 paarden. Ben je dan ontgoocheld?

“Kijk, soms gaat er inderdaad wel eens iets mis, maar het zijn nog altijd dieren waar we mee werken. Elke dag is anders. Voor de paarden is dat ook zo, en ik kan natuurlijk ook vallen. Ik probeer het probleem op te lossen in de arena. De mensen kijken dan uit nieuwsgierig naar mijn reactie. Ik probeer altijd om te eindigen met een positief gevoel, zodat ook de mensen weten dat alles ok is met mij, en ook met de paarden. Ik wil dat de mensen een goed gevoel hebben over de paarden. Dat is belangrijk voor mij. Ik sta graag op podium, en ik weet dat ik geluk heb dat ik hier mag staan. Ieder moment tijdens de show glimlach ik daarvoor, dat ziet het publiek ook en dat waarderen ze hoor.”

Merk je dat dan tijdens uw concentratie?

“Ik voel dat de mensen het zien dat het niet gemakkelijk is. Elke act in de show is moeilijk, maar om 6 paarden onder controle te houden brengt dat wel risico’s met zich mee. Dat voelen ze, en soms kan er wel eens iets onvoorzien gebeuren en dat begrijpen ze wel hoor. Ze zien welke relatie ik heb met de paarden tijdens de liberty.”

Werk je telkens met dezelfde paarden in deze tournee?

“Ik heb 7 paarden mee, eentje doet niet mee met de Hongaarse post. Alle andere paarden doen telkens mee in deze show.”

Ben ik juist als ik zeg dat de show in de laatste jaren emotioneler geworden is?

“Wel ja, het concept van de show is inderdaad geëvolueerd. Het gaat niet enkel meer om de paarden en de verschillende disciplines, er doen ook fantastische dansers mee, mooie muziek en extra lichteffecten. Zelfs als je enkel van dans en muziek houdt, ga je hiervan genieten. Het is een complete show geworden.”

Wat motiveert jou om telkens mee te doen?

“Ik ben altijd in competitie met mezelf en ja, ik wil altijd beter en beter worden elke dag. Ik daag mezelf graag uit en zoek de limieten op. Ik aanvaard voor mezelf die uitdaging en dat prikkelt mij op een positieve manier.”

Welk gevoel wil je dat de mensen overhouden na de show?

“Dat is een antwoord die ik mezelf al verschillende keren beantwoord heb. Toen ik zelf kind was en keek naar artiesten, droomde ik dat ik hen was die optrad. Nu ben ik zelf die artiest en als ik de ogen zie schitteren van de kinderen…dat is de beste waardering die je kan hebben. Soms komen kinderen na de show om gewoon dankjewel te zeggen met die fonkelende ogen. Dat betekent heel veel voor mij.”

Sylvie Willms © PADI/Sandro

SYLVIE WILLMS

Wij zijn heel trots om een Belgische artieste te hebben in de show, hoe is het voor jou om straks in maart naar België te komen?

“Ik ben heel blij om terug naar België te gaan, en om terug naar huis te gaan. Ik ben al meerdere keren geweest. Van 2002 tot 2012 was ik er telkens bij. Daarna ben ik er een beetje mee opgehouden, maar af en toe wel eens meegedaan. De show is doorheen de veranderd, veel decoratie en techniek. Dat maakt het misschien wat moeilijker, want we moeten meer acteren. Met mijn vrijheidsdressuur, hoe ik werk is er veel communicatie nodig met de paarden. Mijn bewegingen zijn heel erg belangrijk. Ik moet opletten voor de paarden waar ik moet staan en hoe ik moet reageren dus is het niet altijd gemakkelijk om te acteren en in mijn rol te blijven en toch op te letten naar mijn paarden wat zij van mij verwachten. Met mijn paarden moet ik eerst en vooral eerlijk zijn, dat is het belangrijkste voor mezelf. De show vraagt wat mimiek van mij en je moet dus een act opvoeren.”

Wat is het verschil tussen wat jij doet in deze discipline en Bartolo Messina?

“Dat is een moeilijke vraag, dat moeten de mensen zelf bepalen. Elke artiest heeft een eigen persoonlijkheid, dat maakt het verschil.”

In wat is deze show verschillend van de vorige?

“Ook een moeilijke vraag. Ik ben eigenlijk iemand die niet zoveel spreekt met woorden. Daarom ben ik beter met paarden, want ik moet geen woorden gebruiken (lacht). Dat gaat gemakkelijker.”

Terwijl we dit interview doen, zie ik dat jouw paarden heel lief zijn tegen jou.

“Paarden zijn inderdaad heel lief. We hebben een heel nauwe band met elkaar.

De show is echt voor de familie, de organisatie zorgt er wel voor dat iedereen er veel plezier aan heeft, met bijvoorbeeld de decoratie, lichten en muziek.”

Reageren de paarden op hoe het publiek reageert?

“Ja, de paarden herkennen en erkennen een applaus. Ze weten nu al wel dat als de mensen applaudisseren ze iets goed gedaan hebben. Dat komt door met ze te werken, als ze iets goed gedaan hebben zeg ik hen dat wel: je hebt iets goed gedaan. Ze verwachten van mij dat ik ze feliciteer, dat is voor hen aanmoedigen en dan werken ze graag mee. Als de mensen klappen hebben ze iets goed gedaan en meestal zeg ik hen dan. Zo herkennen ze iets positief aan een applaus. Sommigen paarden hebben daar meer waardering voor dan andere.”

Heb jij meer stress als alle zeven paarden in de piste zijn?

“Dat valt te zien. Ik heb altijd stress, maar een goeie stress hoor. Dat is omdat ik het zo goed mogelijk wil doen, zodat de mensen plezier hebben. De show is belangrijk, maar voor mij is de liefde van de paarden, de emotie belangrijker. Ook is het essentieel dat de paarden zich ook goed voelen en plezier hebben. Ze moeten gelukkig zijn, als ik ze ongelukkig zie, dan ben ik persoonlijk ook heel ongelukkig.” (PADI)

Ben je paardenliefhebber, dan wil je dit zeker niet missen: 25 en 26 maart 2023 in Sportpaleis Antwerpen. Tickets: https://www.teleticketservice.com/nl/event/cavalluna-secret-of-eternity-9f185259