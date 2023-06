Sven en Ann, Inge én Mieke zitten op de sofa naast Gene Thomas in CC Het Perron in Ieper

Donderdagavond trad Gene Thomas op in CC Het Perron uit Ieper in een organisatie van PMLE. De talrijke aanwezigen hadden bij aanvang helemaal niet verwacht dat sommige plots op het podium – naast Gene in zijn sofa – zouden mogen plaatsnemen. Voor Sven en Ann uit Eeklo, Inge uit Poperinge, en Mieke uit Elverdinge werd dat realiteit.

Enkel Gene stond op het podium, niemand anders, in zijn nieuwe show waarmee hij toert. Voor de zanger was het misschien ook even wennen, maar zeker en vast was het ook voor het publiek even wennen, want Gene vertelde veel tussen zijn songs. De zanger at chips in zijn sofa, waarna zijn medewerker vanuit de coulissen kwam en als traktaat in het publiek enkele zakjes chips of een gesigneerde fotokaart gooide. Leuk! Gene zong natuurlijk al zijn bekende songs, maar tussenin nodigde hij ook enkele mensen uit het publiek uit. Euh, uitnodigen? Helemaal niet, Gene deed het op zijn manier en gooide een ‘knuffel’ in het publiek. Wie die kon bemachtigen, mocht naast hem komen zitten.

Sven en Gene zaten te wachten tot Ann erbij kwam. © PADI/Marianne

De eerste gelukkige was Sven uit Eeklo, werkzaam in een doe-het-zelf-zaak. Even later mocht zijn vrouw Ann erbij komen zitten. Daarna zong Gene ‘Je Danst Met Jezelf’. Even later zat Inge uit Poperinge naast de zanger. Gene herinnerde zich nog dat hij in zijn ‘jonge jaren’ het voorprogramma van The Scabs speelde in Poperinge. De getrouwde mama van twee zonen uit het eerste middelbaar en vijfde leerjaar werkt als poetsvrouw. “Weet je wat”, zei Gene. “Ik ben al 20 jaar getrouwd met mijn madame. Als er een liefde in mijn leven is, dan ben ik gelukkig.” Hij zong ‘Omdat Jij Van Mij Houdt’, waarna er een fotomoment volgde als souvenir voor Inge. Bijna op het einde kon Mieke uit Elverdinge de ‘knuffel’ grijpen, zodat ze op het podium mocht plaatsnemen. Ze werkt als kokkin in restaurant de Krikke in Ieper. “Steak, paling, scampi’s, ik maak het allemaal met veel liefde voor m’n vak klaar” bekent ze. Mieke speelt ook gitaar, maar ze paste voor een ‘duet’. Gene zong en speelde dan maar alleen het nummer ‘Merci’. Zijn optreden sloot hij af met natuurlijk een lied uit zijn periode van X-Session. En zo’n song, dàt blijft vonken geven op het podium. Iedereen stond recht in de zaal. Super leuk! (PADI)

Gene Thomas © PADI/Marianne

© Marianne

© Marianne