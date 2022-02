Sven De Ridder popelt om aan nieuwe show ‘Proper Lakens’ te beginnen, met misschien halte in Izegem

De feestdagen van 2021 liggen intussen weer een poosje achter ons en dus mogen Sven De Ridder, Brik Van Dyck en de andere spelers na dit weekend ook de skihut van hun kerstproductie ‘Kerstekinderen’ definitief afbreken. Hoog tijd dus om de pijlen stilaan te richten op het nieuwe stuk ‘Proper Lakens’ van de Sven De Ridder Company dat binnen twee weken in première gaat.

Het was een zichtbaar tevreden Sven De Ridder die we na een recente voorstelling te zien kregen in de foyer. Wat voor maanden zijn het ook voor hem en zijn theatergezelschap geweest nadat ze in november van vorig jaar halt hielden in CC het Spoor in Harelbeke? Eerst mochten ze hun nieuwste stuk spelen voor een vol Fakkeltheater, dan plotseling helemaal niet. Kort daarna voor een maximum van 200 personen. Wat later voor 70 % van de capaciteit en op sommige plaatsen mag het bezoekersaantal mits de juiste luchtzuivering weer worden opgetrokken tot het maximum. Een acteur zou er bijna moedeloos van worden, maar niet Sven De Ridder. “Ondanks alles zijn we toch steeds aan het werk kunnen blijven”, relativeert hij het gegeven. En dat de acteur goed kan relativeren, werd donderdagavond nog maar eens bewezen in een goed gevuld Cultuurcentrum in Heist-op-den-Berg. Toen de personages van Sven en Brik in het verhaal op 50 meter hoogte in een skilift vast kwamen te zitten, werd er zelfs met een kwinkslag een por uitgedeeld aan het adres van Plopsaland De Panne. U weet wel wat er daar het voorbije weekend gebeurde…

Het is dan ook met een positieve mindset dat De Ridder vol goede moed vooruit kijkt naar ‘Proper Lakens’, de nieuwste show van zijn company die op donderdag 10 maart in première gaat in zaal Elckerlyc in Antwerpen en er tot en met zondag 3 april te zien zal zijn. De theatermaker liet alvast verstaan dat er in het najaar van 2022 ook met dié show op tournee zal worden gegaan in het land. De data hiervoor zijn momenteel nog niet bekend. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid samenvallen met de start van de ticketverkoop begin april. Of er ook een bezoek aan onze provincie gepland zal staan? Wie zal het zeggen? Een gunstige wind met Antwerpse tongval liet ons alvast verstaan dat inwoners uit Izegem misschien wel vrijdag 4 november in hun agenda mogen aankruisen…We zijn benieuwd… (PADI & Tom)

Voor meer info over de shows van de Sven De Ridder Company en linken naar de ticketreservaties kan u zoals steeds terecht op www.svenderiddercompany.be.