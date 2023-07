Sven De Ridder heeft slecht nieuws voor West-Vlaamse fans: “Lentestuk 2024 komt niét naar Izegem”

Na afloop van de première van het zomerstuk ‘Aangespoeld’, kondigde Sven De Ridder van zijn gelijknamige Company donderdagavond meteen ook het volgende stuk aan dat in het Antwerpse Theater Elckerlyc te zien zal zijn: ‘Prison Party’, het lentestuk van 2024 dat van 29 februari tot 31 maart zal lopen. Traditiegetrouw kunnen West-Vlaamse fans bij de aankondiging van een nieuw stuk al in hun handen wrijven en de eigenaars van CC De Leest in Izegem bestoken met vragen voor tickets later dat jaar, maar de Izegemnaren zijn er ditmaal aan voor de moeite. ‘Prison Party’ komt niét naar Izegem, bevestigt De Ridder formeel aan onze redactie.

“Dat heeft voor alle duidelijk niets te maken met de organisatie in Izegem, waar we nog steeds zeer hartelijk ontvangen worden en we ontzettend graag komen”, maakt de acteur meteen duidelijk. “Neen, het is eerder een technische kwestie. ‘Prison Party’ zal een heel indrukwekkend en moeilijk decor krijgen, dat we enkel en alleen in het Antwerpse Theater Elckerlyc kunnen opbouwen. Je moet weten dat je als bezoeker niet alleen de binnenkant van een gevangenis te zien krijgt, maar je tegelijkertijd ook getuige bent van een heuse ondergrondse ontsnapping. En die ontsnapping is écht live mee te volgen in de zaal. Dat wordt een spectaculair gegeven, waardoor je allicht begrijpt dat zo’n decor nog moeilijk te verplaatsen is eenmaal het gebouwd is. Veel kleinere zalen zijn helaas ook niet geschikt om zo’n groot en ingewikkeld decor te huisvesten, dus daarom kunnen we er ook deze keer maar moeilijk mee op reis gaan. Hopelijk willen de mensen uit Izegem wel nog eens een effort doen voor ons en het stuk in de lente van 2024 komen bekijken in Antwerpen. Het gaat de moeite zijn!”

Dat het op technisch vlak veelbelovend klinkt, staat vast. En op inhoudelijk vlak? “Het zal een ‘zware jongens’-comedy worden die zich uiteraard afspeelt in een gevangenis. Daar komen door omstandigheden twee mannen terecht die eigenlijk nog nooit de gevangenis langs binnen hebben gezien en ontmoeten daar iemand die er al heel wat jaren zit. Samen beramen ze dan een plan om te ontsnappen, want je zal merken dat niet alles is wat het lijkt tussen al die mensen.” (PADI & Tom)

‘Prison Party’ zal van 29 februari tot en met 31 maart 2024 te zien zijn. Naast Sven De Ridder en Brik Van Dyck, doen ditmaal ook Linda De Ridder, Ivan Pecnik, Kobe Van Herwegen en Dorien Reynaert mee.