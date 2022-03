Sven De Ridder en zijn cast laten met ‘Proper Lakens’ het publiek corona vergeten, én komen in november ook naar Izegem

Sinds vorige week maandag is code geel in het land en mogen ook in de theaters de mondkapjes eindelijk weer aan de kapstok worden gehangen om zoals vanouds te genieten van een heerlijk ontspannend stukje cultuur. En dat was niet anders voor ‘Proper Lakens’, de show van de Sven De Ridder Company, die in november van dit jaar te zien zal zijn in Izegem en vorige week donderdagavond in première ging in Antwerpen.

Volgens de aanvankelijke planning hadden de inwoners uit Izegem het stuk echter al ruim een half jaar geleden te zien gekregen, maar corona stuurde ook de planning van het theatergezelschap danig in de war. “Het klinkt inderdaad nogal vreemd als je het achteraf bekijkt, want zoals het nu is moest dit stuk eigenlijk na ons volgende voorstelling komen. Het stuk waarmee we deze zomer in Antwerpen staan, stond aanvankelijk gepland voor juli en augustus 2020 om vervolgens deze ‘Proper Lakens’ als lentestuk 2021 op te voeren. Ook de bijhorende reisvoorstellingen van deze show waren eigenlijk al voorzien voor het najaar van vorig jaar. Maar omwille van de gekende redenen schuift dat nu allemaal een beetje op. Daarna zitten we gelukkig wél weer op schema”, legt acteur en eigenaar Sven De Ridder uit, die de voorbije twee jaar al op heel veel vlakken moest puzzelen. De versoepelingen van eerder deze week zorgden niet alleen bij de theaterliefhebbers voor blije gezichten, maar duidelijk ook bij de acteurs. “Mijn eerste gevoel? Yes, het kan weer zoals vroeger! Het was echt ongelooflijk. Zo’n grote zaal zien vollopen met allemaal mensen zonder mondmasker en vervolgens die blije reacties te zien krijgen, dat was echt ontzettend lang geleden.”

Sven De Ridder en Kristel Verbeke © PADI/Tom

Het verhaal speelt zich af in de beautykliniek van dokter Dag De Gucht, waar patiënten Mario Van Dessel (Luc Verhoeven), Jo Ceulemans (Sven De Ridder) en Bart Tersago (Brik Van Dyck) elke voor hun eigen reden onder handen willen genomen worden door dokter De Gucht (Dirk Lavrysen). Zo zal de recent gepensioneerde stadsarbeider Mario de overtollige vetkilo’s in de buik laten wegzuigen om goede punten te scoren bij de jonge vrouwen op Ibzia, hoopt Bart tijdens zijn 22ste bezoek aan de kliniek alsmaar meer op zijn idool Brad Pitt te lijken en komt vertegenwoordiger Jo voor een haartransplantatie. En dan is er nog het gekende ziekenhuisgekibbel over wie nu precies in het midden mag slapen en wat er exact mag spelen op de televisie. De drie nieuwe kamergenoten kunnen aanvankelijk niet al té best opschieten met elkaar, maar alles verandert wanneer een slecht bloedresultaat de wereld van Jo op zijn kop zet.

Na de geslaagde première zorgde een luid slotapplaus. © PADI/Tom

Terwijl Mario en Bart het zonder bezoek moeten stellen, kan Jo gelukkig rekenen op zijn lieftallige echtgenote Rachel Van Buyten (Kristel Verbeke), voor wie duidelijk geen moeite te veel is om haar wederhelft in de watten te leggen. Voor de andere patiënten, én voor Jo, is er uiteraard ook nog zuster Suzy (Jasmine Jaspers). Zij heeft zoals de gemiddelde verpleegkundige de handen meer dan vol met de patiënten en moet dan ook nog eens te pas en te onpas propere lakens leggen op de bedden van de patiënten. “De dokter draagt hygiëne nu eenmaal zeer hoog in het vaandel”, aldus een plichtsbewuste Suzy. En de rol van die dokter wordt opvallend genoeg niet gespeeld door de eerste keuze. “Het klopt dat we voor die rol aanvankelijk iemand anders hadden gecast”, is Sven De Ridder eerlijk. “Tijdens het repetitieproces merkte ik als regisseur dat de rol van de dokter niet echt uit de verf kwam op de manier zoals wij die rol bedacht hadden. Dan hebben we een moeilijke, maar in theaterwereld begrijpelijke keuze gemaakt door een andere acteur te vragen voor die rol. En dat is dan uiteindelijk Dirk Lavrysen geworden. Voor de goede orde: Dirk zal die rol in alle voorstellingen spelen, maar stond niet bij op de affiche omdat die al gedrukt waren nog voor Dirk erbij was.” (PADI & Tom)

‘Proper Lakens’ speelt nog tot en met zondag 3 april in Theater Elckerlyc in Antwerpen en zal op vrijdag 4 november te zien zijn in Izegem. Tickets daarvoor zijn vanaf april te koop via www.svenderiddercompany.be