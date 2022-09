Sven De Ridder en Brik Van Dyck zijn duidelijk: “Izegemnaren zijn zeer hartelijke mensen”

Het lijkt nog maar pas, maar toch bestaat de Sven De Ridder Company al bijna vijf jaar. Vrijdagochtend werd alvast vooruitgeblikt naar het lentestuk van 2023, dat zich afspeelt op een golfterrein én naar goede gewoonte in diezelfde periode opnieuw afzakt naar CC De Leest in Izegem. Dat de Antwerpse bende steevast halt houdt in Izegem als ze op tournee gaan met hun voorstellingen, blijkt niet zo toevallig te zijn.

“Ik ben altijd blij als we met een stuk naar Izegem mogen komen. Het is geen toeval dat we zo vaak in CC De Leest staan”, legt oprichter en acteur Sven De Ridder uit. “De mensen zijn er zeer hartelijk en ontvangen ons telkens met open armen. Mensen uit Izegem hebben ook een heel fijn gevoel voor humor en dat laat zich ook zien in de speellijsten. Heel wat humoristische stukken, zowel uit Antwerpen als uit de rest Vlaanderen, komen naar Izegem. Dat is niet zomaar. Ze hebben echt een trouw publiek wat humor betreft en dat kunnen we alleen maar toejuichen. West-Vlamingen zijn echt zo’n fijne mensen dat we met heel veel plezier telkens afzakken naar die provincie.” Ook collega Brik Van Dyck, die net als Sven en Marc Punt ook achter de schermen werkt, kan deze stelling bijtreden. Al gaat Brik zelfs nog verder. “Omgekeerd is het ook waar”, weet hij. “Jeroen Maes is een Ieperling en brengt zijn West-Vlaamse stukken telkens mee naar Antwerpen, die het daar ook ontzettend goed doen.”

Warre Borgmans © PADI/Tom

Voor het nieuwe lentestuk ‘De mannen van de golf’ kunnen de heren opnieuw rekenen op oudgedienden Jasmine Jaspers en Luc Verhoeven, maar voegden ze met Warre Borgmans en de Nederlandse Maike Boerdam (maar geboren in Knokke-Heist, padi) alweer enkele nieuwe namen toe aan hun gezelschap. “We zijn redelijk trots dat we Warre Borgmans en Maike Boerdam hebben kunnen strikken. Eerst en vooral omdat we graag nieuwe combinaties uitproberen van mensen die nog nooit met elkaar samen hebben gespeeld, maar vooral omdat het warme en gezellige mensen zijn. Een stuk staat of valt uiteraard met goede acteurs en een goed verhaal, maar we vinden het belangrijk dat het ook achter de schermen een leuke bedoening blijft. We werken zo intensief samen dat we er bewust voor kiezen om geen zeurpieten in ons team op te nemen. Dat we samenwerken met plezante mensen, straalt ook af op het publiek. Na zowat elke voorstelling komt er wel iemand uit het publiek naar ons om te zeggen hoe leuk ze het vonden en hoe ze voelden dat de chemie er was doordat alle acteurs zich echt amuseren op de scène. Dat proberen we echt vol te houden en dat is waar we zelf ook echt proberen voor te staan”, leggen de heren uit.

De cast op het golfkarretje, met vooraan de Nederlandse Maike Boerdam, die in Knokke-Heist het levenslicht zag. © PADI/Tom

Maar vooraleer we tickets bestellen voor dat nieuwe stuk, willen we natuurlijk ook weten waar de nieuwe voorstelling over zal gaan. Brik Van Dyck legt uit: ‘De mannen van de golf’ gaat over een vriendengroep die elkaar al heel lang kennen en waar ook enkele vrouwen bij zijn. Op het eerste gezicht zijn ze erg goede vrienden, maar onderhuids spelen er wel wat spanningen tussen de mensen en zijn er wat liefdesperikelen die niet aan de grote klok mogen worden gehangen. Het grootste conflict is iemand die op een bepaald ogenblik hun rust komt verstoren: een man die uit de Seefhoek komt en verhuisd is naar Brasschaat en daar volgens de vriendengroep niet echt thuishoort. Tot overmaat van ramp wilt hij lid worden van de golfclub en dat vinden de oude clubleden toch niet zo’n goed idee. Uiteindelijk blijken ze hem wel nodig te hebben, want niets blijkt te zijn wat het lijkt.” (PADI & Tom)

‘De mannen van de golf’ speelt van 23 februari tot en met 19 maart 2023 in Theater Elckerlyc in Antwerpen, maar zal al op zaterdag 25 maart 2023 op het podium van CC De Leest in Izegem staan. Meer info vind je op www.svenderiddercompany.be