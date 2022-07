Sven De Ridder en Brik Van Dyck voeren castwijziging door, maar blijven Izegem trouw

Het gaat hard voor de Sven De Ridder Company, het gezelschap van Sven De Ridder en compagnon Brik Van Dyck. De voorbije dagen werden in Antwerpen pas de eerste voorstellingen gespeeld van ‘Weekend Cowboys’, maar vanaf eind augustus is het tijd om het vorige stuk ‘Proper Lakens’ opnieuw in het geheugen te krijgen. Enkele weken later staat immers de hernemingsronde, mét reisvoorstellingen, van dat stuk op de agenda. Zoals u allicht al weet, mét een halte in Izegem! De bezoekers daar mogen zich trouwens aan een castwissel verwachten.

Enkele maanden geleden ging ‘Proper Lakens’ in Antwerpen van start en mocht acteur Dirk Lavrysen de rol van dokter Dag De Gucht op zich nemen. Een inderhaast genomen acteurswissel, zo bleek, want aanvankelijk zou de rol naar Patrick Onzia gaan. Toch kruipt er op vrijdag 4 november nog een andere acteur in het dokterspak. “Dat klopt,” bevestigt acteur en regisseur Sven De Ridder. “We zullen in Izegem als het ware met de derde dokter De Gucht verschijnen. Ditmaal zal Ivan Pecnik die voor zijn rekening nemen. De reden was eigenlijk heel simpel: Dirk speelt op dat moment zelf in een andere productie in Antwerpen en zijn agenda was niet meer vrij om met ons op tournee te gaan. Het zal niet alleen voor Ivan wennen zijn, maar ook voor ons. Maar dat maakt het leuk en houdt het een beetje fris.”

Voor wie er na ‘Proper Lakens’ nog niet genoeg van heeft, hebben de makers opnieuw leuk nieuws aan te kondigen. De komende Kersproductie ‘Ne geestige Kerst’ liet het helaas niet toe om tot in onze provincie te komen, maar in het voorjaar van 2023 staat er men ‘De mannen van de golf’ alweer een nieuw stuk op de planken. En die zal op zaterdag 25 maart halt houden in… jawel, CC De Leest in Izegem! (PADI & Tom)

