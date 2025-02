Sven De Ridder Company telt af naar lentestuk ‘Wakers van de wijk’: “Hoop stiekem op twee voorstellingen dit najaar in Izegem”

We zijn al toe aan de tweede maand van het jaar en dus zijn ook bij de Sven De Ridder Company de lezingen en eerste repetities weer begonnen voor een gloednieuw lentestuk dat vanaf eind deze maand te zien zal zijn in het Antwerpse Theater Elckerlyc. Dat kreeg ditmaal de titel ‘Wakers van de wijk’ en brengt tweemaal goed nieuws voor onze provinciegenoten. Zo zal het in het najaar traditioneel halt houden in CC De Leest in Izegem én voegden ze met Charline Catrysse een goedlachse nieuweling uit Nieuwpoort toe, die ook nog eens in haar eigen West-Vlaamse tongval mag gaan acteren.

Maak kennis met Bernard, een blaaskaak uit de zogeheten Vogelwijk en inwoner van de Struisvogelstraat. Als de oudste van de bende en voorzitter van het buurtcomité beroepshalve met pensioen gaat als politie-inspecteur, ziet Bernard zijn kans schoon om hoger op de pikorde te staan. Zeker als er dan ook nog eens een buurtinformatienetwerk wordt opgericht en er toevallig toch wel geheel eigenaardige zaken lijken te gebeuren. “Elke deur die om welke reden dan ook open staat, is voor hem een aanwijzing genoeg om ervan uit te gaan dat er wordt ingebroken”, vertelt Sven De Ridder, die vanaf einde deze maand gestalte geeft aan de man. “In het echte leven zit ik zelf ook in een soort van burengroep, waar we dan berichten zien passeren als er bijvoorbeeld vuilnis te lang op straat blijft liggen, de straatverlichting niet werkt of een hond gaan lopen is. Dat is een heel leuk initiatief en ik merk dat je op die manier ook meer contact krijgt met de buren. Al zijn er natuurlijk altijd die daarin overdrijven en plotseling zelf politieagent willen gaan spelen. En dan komt comedy weer goed van pas om daar iets leuk mee te doen. De poppen gaan in het stuk pas helemaal aan het dansen als het personage van Jasmine Jaspers in de buurt komt wonen. Want dan komen de achterdocht en paranoia opzetten en heeft iedereen wel zijn eigen visie op wat er aan het gebeuren is.“ Naast oude getrouwe Luc Verhoeven, Jasmine Jaspers, Joyce Beullens, Kobe Van Herwegen en Sven De Ridder zelf, maken we ditmaal opnieuw kennis met een debutant voor het gezelschap: de in Nieuwpoort geboren Charline Catrysse. “Dat is een ongelooflijk grappige vrouw, een echte comedyactrice en ik ben heel blij dat we ze kunnen introduceren bij onze Company. Zij speelt de CEO van een koekjesfabriek en is een beetje de vrouwelijke evenknie van Bernard. Haar personage zal Bénédicte heten en het is niet dat ze aast op de functie in het buurtcomité, maar ze hebben beiden een partner die nogal onder de sloef ligt. Vorige week hadden we trouwens de eerste lezing en het was duidelijk dat ze meteen goed in de groep lag. Al was ik daar niet over verwonderd, want ik heb ze al een paar dingen zien doen in het verleden en had al een aantal keren met haar gepraat. Dat klikte enorm en dat vind ik belangrijk. Want als het enkel na een paar lezingen al klikt, is dat het halve werk. Plezier en vreugde in de groep moeten immers uitstralen naar het publiek en dat kan je alleen maar doen met mensen die elkaar graag hebben.”

Charline Catrysse © PADI/Tom

“Uiteraard heb ik ook fijn nieuws voor de West-Vlamingen, want Charline zal in haar eigen getrouwe tongval mogen spelen in het stuk. Een dialect dat ze in CC De Leest in Izegem zeker zullen appreciëren, want in het najaar staan we er opnieuw. Naar goede gewoonte. We komen er gewoon zo graag heen, dat ik stiekem hoop dat we er misschien wel twee dagen na elkaar zouden mogen spelen. Op sommige andere plaatsen durft dat al eens te gebeuren, dus ik zou het wel fijn vinden mocht dat in Izegem ook eens lukken”, droomt Sven alvast luidop. Of het hem lukt, zal de ticketverkoop later dit jaar moeten uitwijzen. Wat wel al vast ligt, is dat het gezelschap deze zomer wegens verbouwingswerken in Theater Elckerlyc zijn tenten voor het eerst zal opslaan in Play Zuid in Antwerpen. Dan staat er ‘Coiffeur van het verzet’ op het programma, een nogal persoonlijk oorlogsverhaal. “Dat gaat over mijn overgrootvader en over een van de dingen die hij heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het wordt een stuk met een veel grotere cast dan anders, in een zaal die ook iets anders is dan anders. Het heeft een iets lagere capaciteit dan Theater Elcerklyc, maar ik heb er ook gestaan met de theatershow van Aspe en moet zeggen dat het best wel een leuke zaal is. Maar ik kijk er heel hard naar uit. Net omdat het zo persoonlijk is. Zo speel ik zelf mijn overgrootvader, terwijl Céline Verbeek dan weer mijn grootmoeder speelt. En aanvankelijk had Brik ook nog mijn andere overgrootvader gespeeld, maar die rol zal nu vertolkt worden door Kobe Van Herwegen.” (PADI & Tom)

