Sven De Ridder Company keert met ‘Secret Santa’ terug naar Antwerpen, met glansrol voor halve Bruggeling Luc Verhoeven

Als we op onze kalender kijken, dan zien we dat volgende week vrijdag de laatste maand van het jaar alweer aanvat. Ook wel gekend als de klassieke feestmaand en dus weten we als geen ander dat ook dit jaar de Sven De Ridder Company niet achterblijft om traditioneel hun tenten op te slaan in de rode zaal van het Antwerpse Fakkeltheater. Ditmaal staat de cast op de planken met het vijfde kerststuk van het gezelschap, ‘Secret Santa’.

Een toch wel bijzondere rol is daarbij weggelegd voor Luc Verhoeven. De acteur heeft op oprichters Sven De Ridder en Brik Van Dyck na de meeste voorstellingen voor de Sven De Ridder Company op zijn palmares staan en mag al voor de derde keer aantreden tijdens de feestperiode. Hij geeft ditmaal gestalte aan nonkel Noël, een speciaal persoon, zo blijkt. “Het wordt een show met dolkomische toestanden. Met heel wat onverwachte wendingen ook en nonkel Noël is er daar één van. Het is zo dat hij eigenlijk een beetje een rare man is, waar de broers ook niet echt goed weten wat ze aan hem hebben. Er is altijd wel iets aan de hand met hem en ze zien hem ook maar één keer per jaar, telkens met Kerstmis. En daarnaast reageert hij nog op heel vreemde manieren. Maar gaandeweg het verhaal, komen ze dan te weten waarom hij precies zo raar reageert”, vertelt hij daarover. ‘Secret Santa’ vertelt vanaf 7 december het verhaal van de verstokte vrijgezellen Jimmy en Richie Kiebooms (respectievelijk gespeeld door Sven De Ridder en Brik Van Dyck), die van hun nonkel Noël de opdracht krijgen om een lief te vinden voor Kerstmis. Uiteindelijk trommelen de broers hun oude kennissen Jennifer (Margot Hallemans) en Rebecca (Joyce Beullens) op die voor de gelegenheid één avondje hun kersverse vriendinnen komen spelen. Maar naarmate het kerstfeest nadert, wordt het mysterie rond nonkel Noël alleen maar groter.

Luc tijdens de persvoorstelling van ‘Mannen van de golf’. © PADI/Tom

Nu de Sven De Ridder Company al voor de vijfde keer Het Fakkeltheater inneemt in december, is de laatste weken nog maar eens duidelijk hoe storm de ticketverkoop loopt. Het lijkt wel alsof heel Vlaanderen en Nederland hun kerststukken absoluut in Het Fakkeltheater wilt komen zien. Niet verwonderlijk, weet Verhoeven. “Mensen weten dat het voorstellingen zijn die je met je hele familie kan komen bekijken en die je helemaal in de kerstsfeer onderdompelen. Ze lachen graag en willen dezer dagen ook iets zien dat hen ontspant. En wat het geheel nog fijner maakt, is dat Antwerpen die periode zelfs nog extra gezellig is. De hele stad straalt een en al kerstsfeer uit. Als je dan na een ontspannend dagje shoppen en een restaurantbezoek in een warm theater kan afsluiten met een ontspannend stuk waar je goed mee kan lachen, dan is dat een eens zo geslaagde dag. Want ook in het theater is het supergezellig. Het is daarom dat we in het Fakkeltheater iets meer voorstellingen spelen dan in Theater Elckerlyc.”

Iets wat zich ook vertaalt in de vele extra shows die maar blijven worden aangekondigd. De vraag naar tickets noopte het gezelschap zelfs om op 23 december maar eventjes drie voorstellingen op een dag te spelen en ook om 11 uur ’s ochtends al een voorstelling toe te voegen. “Op mijn verjaardag, dan nog!” maakt Luc duidelijk. “Die extra voorstellingen komen er om toch wat tegemoet te komen aan ons publiek. Al kan ik de mensen alleen maar aanraden om op tijd hun kaarten te bestellen. Ervaring leert ons dat we immers dikwijls ontgoochelde mensen horen die graag in groep komen kijken, maar niet meer bij elkaar kunnen zitten omdat de ticketverkoop zodanig als een trein loopt. Ik vermoed zelfs dat er nog een aantal extra voorstellingen zullen volgen. Gelukkig mogen we die dagen doorbrengen met supertoffe collega’s en dat is een absoluut superpluspunt! Hoewel, collega’s… Eigenlijk zijn dat gewoon allemaal vrienden geworden en dat is maar goed ook dat we dat zo ervaren. Je moet weten dat we in de eindejaarperiode namelijk meer tijd met elkaar doorbrengen dan met onze eigen familie. Dat is ’s morgens vertrekken en een hele dag heel intensief bezig zijn, maar de return die je dan krijgt van het publiek, daar doe je het wel voor. Dus die extra shows komen er met de glimlach bij. Al stelt ook daar zich weer het probleem dat je maar zoveel voorstellingen kan toevoegen dan je acteurs en crewleden vrij zijn die dag.”

Tot slot had Luc Verhoeven ook nog een afsluitende kerstboodschap voor onze provinciegenoten. “Deze halve West-Vlaming – met een moeder uit Sint-Andries bij Brugge – wenst alle West-Vlamingen een warme en liefdevolle kerstperiode toe met al hun dierbaren. Met uiteraard voorop een goede gezondheid voor 2024.” (PADI & Tom)

‘Secret Santa’ loopt van 7 december 2023 tot 7 januari 2024 in de rode zaal van Het Fakkeltheater in Antwerpen. De voorstelling duurt 65 + 50 minuten, met twintig minuten pauze en is geschikt voor alle leeftijden. Tickets en info via http://www.svenderiddercompany.be/.