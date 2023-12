Sven De Ridder Company in première met hun mooiste stuk ooit: ‘Secret Santa’

Dat de kerstperiode voor eeuwig verbonden zal blijven met cadeautjes, koude, glühwein en gevulde kalkoen, hoeft al lang niemand meer te verbazen. Wat sinds een aantal jaren ook niet meer hoeft te verbazen, is dat de Sven De Ridder Company die weken de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater inneemt om er een sfeervol stuk in een aangenaam decor op de planken te brengen. En dat is ook in december 2023 niet anders. Donderdagavond ging het gezelschap immers in première met ‘Secret Santa’. Een verhaal met een bulderende lach en soms ook een traan… van ontroering dan wel van tranende ogen van het schaterlachen.

‘Secret Santa’ is alweer het elfde product dat uit de pen van scenaristen en eigenaars Sven De Ridder en Brik Van Dyck vloeit. Tot een algemene consensus over wat nu juist het beste stuk van de elf is, komt het publiek nooit. Smaken en kleuren, u kent het wel. Maar donderdag heerste er na afloop in de foyer toch een algemene tevredenheid, waar dit nieuwste stuk voor velen toch een absolute kanshebber is om tot beste stuk te worden gekroond. “Dat is altijd heel fijn om zoiets op een première te horen te krijgen”, vindt De Ridder. “Het is niet meer dan logisch dat ieder zowel zijn of haar favoriet stuk heeft uit onze vorige producties. Maar als het nieuwste stuk dat letterlijk voor de allereerste keer wordt opgevoerd al kans maakt op die titel, dan is dat natuurlijk extra leuk.” Terwijl ‘Ne geestige Kerst’, de show van vorig jaar, bij momenten eerder donker getint was, krijgen we bij ‘Secret Santa’ opnieuw meerdere lagen te zien die garant staan voor twee uur amusement. Een stuk waar vaart in zit, waar gelachen wordt met woordspelingen, waar plaats is voor situatiehumor, waar plagerijen nooit veraf zijn, maar waar ook de ontroerende geborgenheid van Kerstmis in terug te vinden is. En Sven De Ridder? Die beaamt dat. “Absoluut. Het is eigenlijk een stuk dat de liefde voor Kerstmis ademt en die liefde zit inderdaad in meerdere lagen verweven. Zo hebben we enerzijds de twee broers die elkaar vaak niet kunnen uitstaan en het liefst van al elkaars kop willen inslaan, maar elkaar uiteindelijk ook wel heel erg graag zien. Dan heb je de twee meisjes. Twee vrouwen uit een totaal ander milieu die eerst niets van elkaar moeten weten, maar gaandeweg toch toenadering zoeken tot elkaar en uiteindelijk zelf raakpunten vinden. En dan heb je het familiegevoel door een alleenstaande nonkel die elk jaar met Kerstmis langskomt om enkel wat kalkoen te eten en pakjes uit te delen, maar die het dit jaar op zijn manier zelfs net iets specialer maakt dan andere jaren.”

Luc Verhoeven in zijn rol als nonkel Noël. © PADI/Tom

Die nonkel heet voluit nonkel Noël en wordt vertolkt door acteur Luc Verhoeven. Hij is in het stuk de nonkel van broers Jimmy (Sven De Ridder) en Richie (Brik Van Dyck) Kiebooms. Zoals de traditie dat wilt, komt nonkel Noël exact een week voor Kerstavond al even over de vloer bij de broers. Dan moeten er immers, met behulp van een washandje, namen getrokken worden over wie nu precies voor wie een cadeau moet kopen. Secret Santa, dus. Nadat de namen getrokken zijn, heeft nonkel Noël helaas niet veel tijd meer en moet er al snel weer vandoor. Maar niet zonder eerst de jaarlijkse bestelling van gevulde kalkoen en advocaat door te geven en… de boodschap te vermelden dat het tijd is dat beide heren eindelijk eens aan het nageslacht moeten denken. Aanvankelijk schrikken de broers van dat laatste voorstel, maar als ze vermoeden dat er een flinke som geld te verdienen valt, stellen ze alles in het werk om zo snel mogelijk een vriendin te vinden tegen Kerstavond. Of toch eentje die dat voor één avond wilt spelen. Zo komt Richie, een leraar muzikale opvoeding, al snel uit bij collega-leerkracht Rebecca (Joyce Beullens) en doet Jimmy dan weer een beroep op – dixit Joyce – ‘straathoekwerker’ Jeniffer (Margot Hallemans). Al blijken ze er vrij snel achter de komen dat de vele euro’s niet zomaar hun richting zullen uitkomen…

Margot Hallemans © PADI/Tom

Voor Margot Hallemans – bij het grote publiek vooral bekend om haar rol als Hanne Van Den Bossche in ‘Familie’ – was het pas de tweede keer dat ze mocht aantreden bij de Sven De Ridder Company. Twee jaar geleden speelde ze voor het eerst mee, eveneens in het kerststuk. Net als toen in ‘Kerstekinderen’ stond ze opnieuw met Joyce, Brik en Sven op de planken. Enkel Gunther Levi ontbrak deze keer, maar er was voor haar wel een eerste kennismaking met Luc Verhoeven. “Ik heb in het verleden nog nooit eerder met Luc mogen samenwerken, maar wat een superlieve man is dat! Al vanaf het eerste moment dat we samen met de hele bende bij elkaar kwamen, voelde het meteen als een reünie aan. Het is ook een superleuke ploeg, dus dat maakt het gegeven nog fijner dan het al was. We amuseren ons, hebben dat op de première ook gedaan en aan de reacties van het publiek te zien waren we niet de enige. Het publiek was enorm gul met de lach en dat gaf altijd opnieuw een heel fijn gevoel. Op en top genieten voor ons!”

De cast nam het vele applaus dankbaar in ontvangst. © Tom

Al blijft het natuurlijk de vraag of er ook tegen de kerstdagen zelf gesproken kan worden van genieten, want ‘Secret Santa’ gaat als zo’n speer dat er vandaag zelfs nog maar eens een extra show wordt geopend en op zaterdag 23 december zomaar eventjes drie voorstellingen op een dag gespeeld moeten worden om de vraag naar tickets te kunnen bijhouden. Ruim zes uur op de planken staan die dag, dus. “Dat vind ik alleszins wel een spannend gegeven. Ik heb nog nooit drie shows op een dag moeten spelen, dus ik ben ontzettend benieuwd hoe mijn lichaam daarop zal gaan reageren”, laat ze weten. Ook Sven De Ridder beseft dat het opnieuw een pittig eindejaarperiode zal worden. Al bekijkt hij het ook wel vanuit een andere hoek. “Dat we elk jaar meer en meer data moeten openzetten, kan alleen maar betekenen dat onze kerstproductie jaar na jaar groeit en er altijd maar publiek bijkomt. Dat is gek, fantastisch, maar dat is ook gewoon kicken!”

Sven De Ridder © Tom

‘Secret Santa’ loopt nog tot 7 januari 2024 in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater en houdt kort nadien nog halt in Heist-op-den-Berg, Beveren en Geraardsbergen. “Geen West-Vlaanderen, helaas, omdat de eindejaarperiode helaas maar erg kort is en we ook niet uitgebreid kunnen touren”, deelt De Ridder tot slot mee. “Dat we om productionele redenen ook niet met de volgende show tot bij jullie kunnen komen, is al even geweten. Maar met het zomerstuk ‘Hoog in de lucht’ komen we ui-ter-aard wél weer naar ons getrouwe Izegem! Noteer vrijdag 8 november al maar!” (PADI & Tom)

Voor informatie en tickets over ‘Secret Santa’ kan u terecht op https://www.svenderiddercompany.be/. De productie loopt nog tot en met 7 januari 2024 en met de regelmaat van de klok worden er extra data toegevoegd aan de kalender. Houd dus zeker de website in de gaten voor actuele info.