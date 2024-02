Sven De Ridder Company gestart met repetities ‘Prison Party’

Op de laatste dag van deze maand, gaat in het Antwerpse Theater Elckerlyc ‘Prison Party’ in première, het gloednieuwe lentestuk van de Sven De Ridder Company dat uitzonderlijk eens niet op reis gaat. Naar aanloop van die première, spotten we in datzelfde Antwerpen ook actrice Linda De Ridder. De zus van Sven lijkt alvast uit te kijken naar de première.

“Ik ga blij zijn als de eerste mensen het hebben gezien, want echt veel prijsgeven mogen en kunnen we helaas nog niet. Kwestie van niet teveel te verklappen”, geeft ze mee. “Wel is het zo dat we sinds een week effectief aan het repeteren zijn en dat is heel leuk om te doen. Alles moet klaar zijn tegen 29 februari, want dan gaan we in première. Zelf speel ik de rol van Jeanne, één van de twee cipiers. De andere is Kobe Van Herwegen en hij speelt in het stuk mijn baas. Het enige wat de mensen op voorhand al over ons mogen weten, is dat Kobe wat goocheltrucs zal doen. Voorts heb je nog de drie gevangenen Ivan Pecnik, Brik Van Dyck en Sven De Ridder en komt er welgeteld één vrouwelijke gevangenisbezoeker voor in het stuk. Die rol is dan weer weggelegd voor Dorien Reynaert. Tot slot kan ik nog meegeven dat het verhaal zich zal afspelen in de jaren dertig en dat betekent voor ons als acteurs toch dat we soms iets meer tijd moeten doorbrengen in de schminkstoel. Want alles moet kloppen, tot pruiken, kledij, schoenen en attributen toe.”

Ruim een jaar geleden maakten Sven De Ridder en Brik Van Dyck ons voor het eerst warm voor ‘Prison Party’. Een decor dat zo groot was dat het enkel en alleen in Theater Elckerlyc kon worden opgebouwd en het publiek vanuit de zaal zelfs een heuse ondergrondse ontsnapping kon zien gebeuren. Van Dyck vertelde ons in december nog dat de ontsnapping ook voor de decorontwerper geen sinecure zou worden. Eind deze maand kennen we het antwoord met zekerheid, maar zal de ontsnapping er uiteindelijk wel of niet komen? “Het antwoord op die vraag ga ik nog even voor mezelf houden tot na de première. Daarvoor zullen de mensen toch moeten komen kijken”, klinkt het mysterieus. “En tickets reserveren is meer dan ooit de boodschap. De vraag naar tickets voor dit stuk loopt zo storm dat er zelfs al een paar extra voorstellingen in verkoop zijn gezet. Dus wie wilt komen kijken en nog goede plaatsjes in de zaal wilt hebben, wacht best niet te lang om te boeken.” (PADI & Tom)

De volledige speellijst van ‘Prison Party’ is te vinden via https://www.svenderiddercompany.be/.