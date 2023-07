Sven De Ridder Company bestaat vijf jaar en Luc Verhoeven – ‘Vokke’ van de bende met Gistelse roots – mag meevieren

Exact vijf jaar en één dag na de allereerste voorstelling van ‘De Crème Glace-oorlog’ in 2018, ging halfweg deze maand met ‘Aangespoeld’ alweer het tiende theaterstuk van de Sven De Ridder Company in première. In tegenstelling tot dat eerste stuk, moeten de vaste fans het deze zomer bij het gezelschap stellen zonder ouwe getrouwe Luc Verhoeven. Hij staat de rest van de zomer nog in het Fakkeltheater met ‘Minerva Veur Altijd’ en moest om diezelfde reden dan ook verstek laten gaan voor het jubileumstuk van goede vrienden Sven De Ridder en Brik Van Dyck. De heren noemen Verhoeven lieflijk al eens ‘Vokke’, wat in het Antwerps zoveel betekent als een vaderfiguur. Maar hoe kijkt de acteur nu zélf terug op die vijf jaar?

Rond Kerstmis wordt hij er al 64 en de voorbije jaren is meer dan duidelijk geworden dat acteur Luc Verhoeven niet zomaar voor één gat te vangen is. Meer dan 20 jaar na de laatste uitzending, blijft Verhoeven voor velen nog altijd rosse Izzi uit Nonkel Jef, maar het palmares van de acteur is haast niet op te sommen. Van gastrollen in onder meer Fair Trade, De Bunker, Flikken, Aspe, Thuis, Spoed, Team Spirit, over Samson & Gert, Kosmoo en Ghost Rockers tot enkele langspeelfilms en gedubde animatiereeksen… Luc Verhoeven is de voorbije 30 jaar amper weg te denken geweest uit de Vlaamse huiskamers. Ook op de bühne staan tijdens revueshows in Het Witte Paard in Blankenberge of als zanger bij de VTM Soapband, hij deed het allemaal. Maar de dag van vandaag kennen we Luc vooral van zijn rollen bij Loge 10 Theaterproducties, ’t Echt Antwaarps Teater en uiteraard de Sven De Ridder Company. Wie Antwerpen zegt, denkt naast Sven en Brik tegenwoordig bijna automatisch aan Luc Verhoeven. Maar het kon ook anders zijn gelopen, want de roots van Luc liggen namelijk in ónze provincie. “Hoewel ik er zelf nooit gewoond heb, ben ik inderdaad eigenlijk een halve West-Vlaming”, bevestigt hij tijdens een gesprek op de receptie na afloop van hoger genoemde première. “Mijn moeder is immers afkomstig van Gistel en spreekt als ze met West-Vlamingen in contact komt, nog perfect haar dialect van daar. Een deel van mijn familie van moeders kant woont er nog steeds en dat maakt dat ik één van de weinige Antwerpenaren ben die het West-Vlaams perfect verstaat. Pas op, het is niet omdat ik er nooit gewoond heb, dat ik er niet graag kom. De kuststeden en Brugge, dat blijven zowat mijn geliefkoosde plekjes van de provincie.”

In de rol van Sheriff John Wijn tijdens ‘Weekend Cowboys’. © PADI/Tom

Dat Sven De Ridder en Brik Van Dyck een soort vaderfiguur zien in Luc Verhoeven, blijkt niet zo heel toevallig te zijn. Als we zelf de lijst maakten van alle stukken die de Sven De Ridder Company tot het einde van dit jaar heeft aangekondigd, blijkt dat er voor de elf stukken die tot december 2023 gespeeld worden (inclusief het komende kerststuk ‘Secret Santa’, dus), niet minder dan 25 acteurs één of meerdere rollen kregen toebedeeld. De Ridder en Van Dyck spannen de kroon met elk 11 stuks en nemen zo beiden in ex aequo de eerste en tweede plaats in. De vijfde plaats in de rangschikking is voor Joyce Beullens met 3 producties, terwijl Jasmine Jaspers met 4 producties de vierde plaats voor haar rekening neemt. Dan rest ons nog de derde plaats en die is, inderdaad, voor Verhoeven. Met niet minder dan 7 producties laat hij de concurrentie ver achter zich. “Kijk, dat wist ik zelfs niet. Rekenen is nooit mijn sterkste vak gewest op school en ik houd ook nooit van die lijstjes bij, dus dat is wel fijn om te horen. Je moet weten dat Sven en ik wel een verleden samen hebben, in die zin dat ik hem al ken sinds zijn vijftiende en dat klikt wel tussen ons. Er is echt een bepaalde chemie aanwezig. Dat kan je soms hebben met mensen en met hem heb ik dat nog steeds. Telkens als we samen op een podium staan, geeft dat een soort vuurwerk. Ik heb al heel veel mogen doen in mijn carrière en comedy is zeker iets wat ik enorm graag doe. De stukken die Sven en Brik schrijven zijn telkens geweldig en ik ben elke productie steeds weer enorm vereerd dat ze me vragen om opnieuw met hen mee te doen. Ik hoop dat er in de toekomst zeker nog wat rollen voor mij weggelegd zijn bij hen, want ik vind het heel plezant. Ook de reisvoorstellingen vind ik leuk. Dat is iets wat ik altijd graag gedaan heb, zo kom je nog eens ergens. Ik herinner me zelfs nog uit de periode 1999-2000 dat ik ooit een reisvoorstelling gespeeld heb met de musical ‘Pipi Langkous’ en we in bijna alle theaters van Vlaanderen en Nederland onze tenten hebben opgeslagen. Dat was heel leuk, maar de keerzijde van de medaille is wel dat je bij een reisvoorstelling meer uren in de wagen zit dan dat je gewoon in je achtertuin speelt.”

Luc als vader tijdens ‘Ne Geestige Kerst’ © PADI/Tom

Zijn debuut voor de Sven De Ridder Company maakte Verhoeven, net als de oprichters, in juli 2018 met ‘De Crème Glace-oorlog’. Nadien mocht hij nog zes andere rollen vertolken, gaande van onder meer kerstman tot cowboy. Maar aan welk stuk heeft de acteur nu de beste herinneringen? “Oh, wat een stoute vraag, want ik heb ze allemaal erg graag gespeeld! Maar als ik dan toch eentje moet kiezen, dan mag het ‘Ne geestige Kerst’ zijn, het winterstuk van 2022. Ik wil daarmee zeker geen afbreuk doen aan de andere stukken, maar dat blijft wel een persoonlijke favoriet van mij.” In dat stuk speelde Verhoeven de vader van Eefje (een rol voor ‘Nachtwacht’-elf Céline Verbeeck) en kon hij als één van de enigen aan tafel nog contact houden met de geest van de recent daarvoor overleden Didier (Sven De Ridder). Voor de volledigheid, de vijf overige stukken die Verhoeven voor de Sven De Ridder Company speelde waren ‘Kerstmis Den Boom In’, ‘Proper Lakens’ ‘Weekend Cowboys’, ‘De mannen van de golf’ en het in december 2023 in première gaande ‘Secret Santa’. (PADI & Tom)