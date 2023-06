Sven De Ridder Company begonnen aan repetities zomerstuk

Exact vijf jaar na hun eerste zomerstuk kan je vanaf donderdag 13 juli opnieuw in het Antwerpse Theater Elckerlyc terecht voor een komedie van de Sven De Ridder Company. Deze keer spoelen eigenaars en scenaristen Sven De Ridder en Brik Van Dyck met hun bende aan op een onbewoond eiland dat uiteindelijk toch niet zo onbewoond blijkt te zijn. De voorbije dagen vonden de eerste lezingen plaats en werd er al het een en ander gerepeteerd.

Een boot die schipbreuk lijdt en opvarenden die terechtkomen op een onbewoond eiland, dat is het opzet van het nieuwe zomerstuk “Aangespoeld” van de Sven De Ridder Company. Op dat schip vinden we niet alleen kapitein Brik Van Dyck terug, maar ook passagiers Peter Thyssen, Nele Goossens, Jasmine Jaspers en Juan Gerlo. Al zullen zij op het op het eerste gezicht onbewoonde eiland al snel oog in oog staan met Robby, het personage van Sven De Ridder. Samen met zijn trouwe papegaai Piet blijken de twee eerder al eens gestrand te zijn op het eiland. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, blijkt Robby niet meteen blij te zijn met de nieuwe ‘bewoners’ van het eiland. Waarom dat zo is en of ze uiteindelijk toch een manier zullen vinden om samen te leven, ontdek je vanaf midden juli in Antwerpen en op vrijdag 17 november in CC De Leest in Izegem.

Een beeld uit de voorstelling ‘Kerstekinderen’ van 2021. © PADI/Tom

Daarnaast mochten de eigenaars eindelijk ook bekendmaken wie er allemaal gaat meespelen in het kerststuk ‘Secret Santa’ dat vanaf donderdag 7 december in de rode zaal van het Antwerpse Fakkeltheater zal spelen. Naast Sven en Brik vinden we ouwe getrouwe Luc Verhoeven terug en met het duo Joyce Beullens – Margot Hallemans, krijgen we een heruitgave van de cast van ‘Kerstekinderen’, het kerststuk van twee jaar geleden waarin de cultuursector geplaagd werd met geopende, gesloten of half gevulde zalen en het publiek nog mondmaskers moest dragen. Op de website van de Sven De Ridder Company lezen we het volgende als we informatie opzoeken over ‘Secret Santa’: De verstokte vrijgezellen Jimmy en Richie Kiebooms krijgen van hun oom Noël de opdracht om een lief te vinden voor kerstmis. De broers doen ten einde raad dan maar beroep op twee oude kennissen, Jennifer en Rebecca, om op kerstavond hun kersverse vriendinnen te ‘spelen’, maar naarmate het kerstfeest nadert, wordt het mysterie rond oom Noël alsmaar groter. (PADI & Tom)

