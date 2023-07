Sven ‘Crusoe’ De Ridder Company strandt in Antwerpse Bermudadriehoek

Op de muzikale tonen die bij momenten veel weg hadden van de kaskraker ‘Pirates Of The Caribbean’, ging donderdagavond onder grote belangstelling ‘Aangespoeld’ in première in het Antwerpse Theater Elckerlyc. De Sven De Ridder Company zal er nog tot eind augustus mee op de planken van de theaterzaal staan en komt er later dit jaar, ‘uiteraard’, ook mee naar Izegem.

Er zijn nog zekerheden in het leven: eenmaal de scholen hun deuren sluiten voor twee maanden ontspanning, gooien Sven De Ridder en Brik Van Dyck die van Theater Elckerlyc in Antwerpen wagenwijd open voor hun nieuwe zomerstuk. Ditmaal was het de beurt aan ‘Aangespoeld’, het stuk waarin enkele nobele onbekende schipbreuk lijden met hun cruiseschip en te midden van de Bermudadriehoek volledig buiten westen aanspoelen op een op het eerste gezicht onbewoond eiland. Meteen ook het eerste aantreden voor zowel Nele Goossens als Juan Gerlo bij het gezelschap. “Ik ben blij dat de kop eraf is! We hadden na al die repetities eens publiek nodig en kijk eens wat voor een publiek we meteen gekregen hebben,” reageerde die laatste na afloop opgelucht, want het voelde voor de acteur toch een beetje aan als een eerste schooldag. “Dit stuk is niet alleen mijn debuut voor de Sven De Ridder Company, maar het is ineens ook de allereerste keer dat ik comedy speel. Heb je eens gezien met wat voor een kleppers ik hier op het podium sta voor dat debuut? Dan weet je dat de lat meteen hoog wordt gelegd en je wel het gevoel hebt dat je mee moet, of je verzuipt gewoon. Gelukkig hangen we als groep heel goed aan elkaar en voelden we meteen dat we écht vertrokken waren eenmaal die eerste lach en dat eerste applaus viel.”

Sven De Ridder en z’n papegaai. © PADI/Tom

Ook Sven De Ridder blikte na afloop tevreden terug op de première. “Ik heb me alvast heel hard geamuseerd en voor zover we dat op het podium konden afleiden, ons publiek ook. Dat klinkt misschien evident, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Daar waar veel gezelschappen eerst nog try-outs doen en een voorstelling de laatste dagen echt kneden vooraleer pers en genodigden worden verwacht, is bij ons een première ook effectief de allereerste keer dat we een stuk spelen en wachten we elke keer weer gespannen af wat de reacties zullen zijn.” Dat Juan Gerlo tevreden terugblikt op zijn eerste aantreden blijkt niet onterecht. Ook De Ridder is best tevreden over de nieuwste aanwinsten. “Ik heb in het verleden al eens met beiden op een podium gestaan. Met Juan in ‘Slisse & César’ en met Nele in ‘Iedereen Beroemd’. Eenmaal ik met mensen een klik voel op het podium, zoals in dit geval, probeer ik te polsen of ze zin zouden hebben om eens met ons mee te doen. Die voegen we dan samen met enkele vastere acteurs en op basis daarvan gaan we aan de slag met het scenario. Het is dus effectief zo dat bepaalde teksten geschreven zijn op basis van de persoon die de rol zal gaan vertolken, maar ze hebben het allebei al bijzonder goed gedaan. Zélfs onze Piet (lacht)! Ik voelde aan de bibber op mijn hand dat hij wel wat zenuwen had, maar hij heeft het er goed vanaf gebracht en ik ben er nu al zeker van dat hij de lieveling van het publiek zal worden.”

Peter Thyssen en Nele Goossens © PADI/Tom

De fel besproken papegaai Piet blijkt in het stuk niemand minder te zijn dan de soms grofgebekte handpop van Robby Vercruysse (Sven De Ridder), een man die al vijfentwintig jaar eenzaam op het eiland woont en op een zekere dag plotseling in contact komt met vijf schijnbaar levenloos aangespoelde cruisepassagiers. Door zijn kostuum, is het bij Brik Van Dyck meteen duidelijk dat hij kapitein was op het gezonken schip en ook de ruziënde Peter Thyssen en Nele Goossens laten al snel merken dat ze een koppel zijn dat elkaar eigenlijk liever kwijt dan rijk is. En dan zijn er nog de acteurs met een voor hun doen erg ongewone tongval, de vloeiend Limburgs sprekende Jasmine Jaspers en de overdreven mooi Algemeen Nederlands pratende Juan Gerlo. Wat de invulling van hun rollen effectief zijn, gaan we natuurlijk niet verklappen, maar het stuk maakt bij momenten wel een mooie knipoog naar onder meer de ramp met de Titanic uit 1912 en de mythische eilandbewoner Robinson Crusoe, die in 1719 ook al na een schipbreuk op een onbewoond eiland terecht kwam.

© Tom

Het stuk speelt nog tot en met 20 augustus in Antwerpen, vooraleer het in september op reis gaat om op 17 november in Izegem te stranden. Voor Juan Gerlo wordt het alvast niet de eerste ontmoeting met onze provincie. “Ik herinner mij dat ik recent nog met het stuk ‘Joséphine Baker’ in Brugge heb gestaan, maar natuurlijk heb ik ook heel wat West-Vlaamse podia bestegen tijdens mijn tijd bij ‘Ghost Rockers’. En in West-Vlaanderen spelen staat altijd hoog op mijn verlanglijstje, want als je daar gaat optreden krijg je altijd heel lekker eten! Bijvoorbeeld broodjes met veel groenten. Megalekker!” (PADI & Tom)

Voor meer informatie en het boeken van tickets kan u terecht op http://www.svenderiddercompany.be/. Ook voor de voorstelling in Izegem in november zijn er nog enkele kaartjes beschikbaar.