Suzy Marrel zingt ‘Hou Van Het Leven’

Suzy Marrel uit Oostrozebeke heeft een nieuwe single.

Het leven, je kan het niet achteruit- of vooruit spoelen. Je kan met wat geluk de pauze knop even indrukken, halt houden bij de gebeurtenissen die je leven rijker maken of de kracht vinden om de scherpe kantjes af te ronden. ‘Hou Van Het Leven’ is een nummer recht uit het hart van Suzy Marrel. De wonden van het leven omzetten in positieve energie, levensvreugde terugvinden en vooral dankbaar zijn voor wat is en wat nog moet komen. Suzy Marrel kijkt vooruit, vervoegt het werkwoord ‘leven’ in al zijn vormen en neemt je mee in een bijzonder positief verhaal. Het nieuwe nummer van Suzy Marrel is een origineel nummer, Bart Claus – Recall Studio – schreef de muziek, de tekst vloeide uit de pen van L. De Rouck.

Suzy Marrel stond op het podium, samen met The Sensations. © PADI/Daniël

Suzy Maes-Marrel werd geboren in Oostrozebeke. Beroepshalve was ze kapster. Suzy komt uit een muzikale familie. De Zingara’s was de familieband, die bestond uit allemaal broers en zussen van haar mama. Haar vader Marino Marrel vervoegde de band en werd leadzanger. Suzy had het zingen in het bloed. Ze volgde drie jaar een cursus piano en notenleer én ging op zangles in Oostrozebeke. Ze kan zich een leven zonder muziek niet meer voorstellen. Ze kan haar op een podium uitleven en genieten van de interactie met het publiek. (PADI)

Info en boekingen via suzy.marrel@st-entertaincompany.be