Suzy Marrel uit Oostrozebeke zingt ‘Vrienden Voor Altijd’

Dit jaar staan geen zon, zee of strand centraal in de zomersingle van Suzy Marrel. Wel het belangrijkste in haar zomer, iets dat nooit mag ontbreken in geen enkel seizoen, op geen enkele planeet, zijn VRIENDEN.

De zomer van Suzy Marrel is enkel geslaagd als de vrienden haar omarmen, als ze haar vriendschap kan delen met de mensen die haar nauw aan het hart liggen. In ‘Vrienden Voor Altijd’ vat Suzy Marrel samen wat echte vriendschap moet zijn. Het is geen wiskunde, er bestaat geen handleiding voor, er bestaat wel een perfecte omschrijving, haar nieuwe single: ‘Vrienden Voor Altijd’. Het was haar wens om in minstens één van de haar eigen songs, de vrienden om haar heen, de mensen die houden van haar muziek te kunnen benoemen.Vanaf nu kan Suzy Marrel haar fans, vanop het podium recht in de ogen kijken, kan ze stralen met de woorden ‘Vrienden Voor Altijd’. Lex De Groot zorgde voor de swingende ‘summer sound’. Voortaan is het Suzy Marrel met een zeer hoog UV gehalte, u bent gewaarschuwd! (PADI)

De nieuwe single van Suzy Marrel is vanaf vrijdag 23 juni om 12 uur te downloaden via de grote streamingplatforms.