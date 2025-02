Suzy Marrel uit Oostrozebeke én haar ‘vliegende’ vriend’ verrast haar fans met onverwachte après-ski hit ‘Papegaai’

Na haar hit ‘De Verleider’ verrast Suzy Marrel uit Oostrozebeke haar fans wederom met een totaal onverwachte nieuwe track. Met carnaval in aantocht, waagt ze zich aan een echte après-ski hit die je niet kan negeren.

Voor haar nieuwste nummer ‘Papegaai’ waagt Suzy zich aan iets compleet anders: het perfecte feestnummer voor de wintersport en de carnavalsfanaten. Het is geen duet, maar wel een muzikale samenwerking met een verrassende nieuwe ‘vliegende’ vriend. Verwacht een energieke track die je overal zult horen: van op de bergtoppen tot aan de après-ski bar! “KO KO KO” zal je binnenkort overal in de oren klinken. Je kan maar beter de stoelen aan de kant schuiven, want dit nummer zorgt voor een feest als geen ander”, glimlacht de zangeres. Volgens insiders wordt deze single ‘Papegaai’ voor velen de soundtrack van deze winter en trekt men met dit lied in rechte lijn naar de lente. ‘Papegaai’ is dan ook een liedje dat je niet snel uit je hoofd krijgt. Luister maar én ja hé.. ’t blijft goed hangen! (PADI)

De nieuwe single ‘Papegaai’ is te downloaden via de grote streamingplatforms. Info of boekingen: 0496 27 16 71 – info@playtoday.be