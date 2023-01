Suzy Marrel stopte als kapster om zich volledig te focussen op haar muzikale carrière

Vorig jaar stopte Suzy Marrel uit Oostrozebeke met haar hoofdberoep. Ze was maar liefst 39 jaar kapster, maar de combinatie met het zingen was te druk geworden. In februari brengt Suzy een nieuwe single uit. In september volgt haar debuutalbum.

Hoe verliep haar voorbije jaar? “Fantastisch goed, echt waar! Ik had heel veel optredens. Vorig jaar bracht ik ook enkele singles uit. Met Valentijn was dat ‘Door Jou Weet Ik Wat Liefde Is’, in de zomer ‘Coupe Soleil’, ‘Terra Australia’, en in het najaar ‘Hou Van Het Leven’. Ik organiseerde eveneens voor de derde keer een fanreis, ging met mijn fans én de fans van Jason Bradley op fanreis naar Amsterdam, maakte nog een fanreis en met de groep stopten we eveneens in de Laladu in Koekelare waarna we in de regio dan ook een brouwerij bezochten, enz. Ik stopte met mijn hoofdberoep kapster en dit na 39 jaar. Ik kon gemakkelijk afscheid nemen van het knippen, maar ik mis wel de gesprekken met de klanten”, bekent Suzy. “ Als kapster ben je een beetje psycholoog. Ik had met de klanten een goede band. Ik heb ook klanten die vroeger en nu nog naar mijn optredens komen. Ik had gedacht dat ik vooral het werk zelf ging missen, maar helemaal niet. Ik verveelde mij nog géén dag, omdat ik mij volledig kan focussen op mijn muziek.”

Suzy tussen haar collega’s Luc Van Meeuwen (links) en Paul Bruna. © PADI/Daniël

“Vorige week nam ik mijn nieuwe single op, die in februari zal uitkomen. De titel zeg ik nog niet, maar ’t is een heel lange titel geworden. We brengen de single deze keer niet uit met Valentijn, omdat de tekst niet zozeer op dat moment past. Op zaterdag 16 september is er mijn fanbal en op dat moment promoot ik ongetwijfeld ook mijn eerste debuutalbum, met de liedjes die ik al uitbracht. In de komende maanden komen er nog enkele songs uit. De cd zal twaalf liedjes bevatten. De samenwerking met bepaalde artiesten was ook fantastisch. Dat zou altijd mogelijk moeten zijn, maar dat lukt niet altijd. Vorig jaar bracht ik een duet uit met Freek Van Rooy. De single was goed, maar Freek uit Hoegaarden woont zover van Oostrozebeke en dus was dat niet evident om even samen te komen voor bijvoorbeeld een repetitie. Of ik toch nog droom van een nationale doorbraak? Dromen mag altijd, maar ik blijf met mijn voetjes op de grond staan. Ik ben blij wat er op mijn pad passeert en ik grijp alles vast met beide handen. In de toekomst zing ik normaal verder in het Nederlands, maar ik zing ook graag in het Engels en zelfs in het Frans. Maar in mijn circuit denk ik dat het publiek mij ’t liefst in ’t Nederlands hoort zingen. Moest ik echter een liedje horen in de Engelse of Franse taal dat ik graag hoor, dan breng ik dat in de toekomst misschien wél uit. We zien wel”, besluit Suzy, die op 6 mei op fanreis trekt met ook andere artiesten naar Benidorm. Ook eind oktober trekt Suzy naar Benidorm. Interesse? Dan kan je haar altijd contacteren (zie hieronder).

Suzy Marrel en Jef De Smedt organiseren ook ‘Comedy On Tour’. Op zondagnamiddag 21 mei komen ze daarvoor zelfs naar haar eigen woonplaats Oostrozebeke en dit in OC De Mandelroos in Oostrozebeke. Dat zal meer dan de moeite zijn. (PADI)

Info: www.suzymarrel.be – Boekingen: 0475 79 33 53 – 0477 66 45 01 – suzy.marrel@st-entertaincompany.be