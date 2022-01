Suzy Marrel raakt Cupido en zingt ‘Door jou weet ik wat liefde is’

Cupido maakt zich op voor zijn jaarlijkse aanval en dus focust ook Suzy Marrel uit Oostrozebeke zich op deze romantische periode van het jaar. Haar nieuwe single heet ‘Door jou weet ik wat liefde is’. De zangeres trekt ook met een ‘Comedy On Tour’ doorheen Vlaanderen aan de zijde van Jef Desmedt, jawel dé Jan Van Den Bossche van de vtm-soap ‘Familie’.

Een zak vol vlinders, een gespannen boog, liefdespijlen, de heerlijkste kleuren, de beste geuren … Alleen de muziek ontbrak nog. De ‘God van de liefde’ zocht en vond een melodie die je hartje perfect weet te vertalen. Cupido richtte zijn gouden pijl op Suzy Marrel en schoot meteen raak. Hij kreeg een liefdeslied als nooit tevoren: fonkelend, schitterend, sprankelend, opgewekt én boordevol energie.

Suzy Marrel brengt een swingende nieuwe single waarvan je instant vrolijk wordt. De song straalt liefde uit en werkt als een magneet. ‘Door jou weet ik wat liefde is’ is een uptempo song waarbij Suzy Marrel samen met ST-Entertaincompany uit Kortrijk, koos voor PK-Productions om dit liefdesverhaal in goede banen te leiden. Peter Keereman matchte de stem van Suzy Marrel met Corina Braemt , die zowel de tekst schreef als de backing vocals zong. ‘Door jou weet ik wat liefde is’, is een onvervalste Suzy Marrel-song geworden, met een videoclip waarin Suzy niet kan ontkennen dat ze tijdens de opname haar ‘rots in de branding’ in gedachten had. Weet je niet meer hoe echte verliefdheid er uit ziet? Luister dan zéker naar die song. De video is een productie van M-Soundpro alias Marc Van Welkenhuyzen.

2022 wordt een druk jaar voor Suzy Marrel, want naast haar solo-optredens trekt ze door Vlaanderen met de ‘Comedy On Tour’ met Jef Desmedt alias Jan Van Den Bossche uit ‘Familie’ . Ze brengen liedjes, sketches, verhalen… (PADI)

Comedy On Tour is een namiddagvullend programma. Voor meer info of boekingen kan je terecht bij 0475 79 33 53 (ST-Entertaincompany).