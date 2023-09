Suzy Marrel organiseert fanavond ‘Suzy In Wonderland’ op zaterdagavond 16 september in OC Mandelroos in Oostrozebeke

Op zaterdagavond 16 september treedt Suzy Marrel op in OC Mandelroos in Oostrozebeke. De zangeres moet geen verre verplaatsing maken, want ze woont in Oostrozebeke. Haar fanavond heet ‘Suzy In Wonderland’ en zal heel sfeervol zijn. Tijdens haar optreden stelt Suzy niet enkel haar nieuwe single, maar ook haar debuutalbum ‘Laat Los’ voor, waarop haar liedjes uit de voorbije drie jaar staan, aangevuld met haar nieuwste nummer. Er zijn ook optredens van Gio Vano, Frank Van Damme, John Dennis, The Sensations met Miss Travestie België Ashley Foxx & The Stardancers.

In maart 2020 – net toen er sprake was van corona – kwam de eerste single ‘Die Mooie tijd’ van Suzy uit. De zangeres mocht nog even in haar eigen huiskring repeteren, maar daarna haalde ze haar schade in met het uitbrengen van heel veel singles en ook veel optredens. We installeerde ons naast Suzy in haar knusse zetels in haar tuin en stelden enkele vragen.

We zijn negen maanden ver in het nieuwe jaar en als ik mij niet vergis bracht je al enkele singles uit?

Suzy: “Inderdaad, ik bracht al twee singles uit: in februari ‘Door Jouw Weet Ik Wat Liefde Is’, in juni ‘Vrienden Voor Altijd’ en op mijn fanavond komt ‘Laat Los’ uit. Op hetzelfde moment breng ik eveneens mijn debuutalbum uit.”

Waarom heet je fanavond ‘Suzy In Wonderland’?

Suzy: “We gaan er sfeer in steken, met een blauwe verlichting… De titel van mijn debuutalbum is ‘Laat Los’. Er staan 12 songs op, waaronder covers en twee eigen singles ‘Coupe Soleil’ en ‘Hou Van Het Leven’. De andere songs bracht ik al in de voorbije drie jaar uit. Het zijn allemaal Duitse liedjes, die werden vertaald in het Nederlands. Ik ben dankbaar dat ik in maart 2020 – eerste jaar van de corona – ‘Die Mooie Tijd’ als eerste single mocht uitbrengen. Ik had een wens om ook ooit een album uit te brengen. In die voorbije jaren bracht ik twaalf liedjes uit en die songs zet ik nu op mijn cd. Elf uitgebrachte songs en nu één nieuw lied ‘Laat Los’ erbij. Het is een uptempo liedje, een heel mooie song.”

© Daniël

Twaalf singles in drie jaar is heel veel. Waarom bracht je er zoveel uit? Om naambekendheid te verkrijgen?

Suzy: “Ook, maar zeker om ooit eens een album te kunnen uitbrengen. Ik ben blij dat ik dit nu kan doen.”

In het voorbije jaar kon je je ten volle focussen op je zangcarrière, want je stopte – na 39 jaar – als zelfstandig kapster. Had je toch al spijt dat je dit deed, want een populaire zangeres worden is ook niet gemakkelijk.

Suzy: “Ik heb nog geen seconde spijt van mijn genomen beslissing. Ik werk nu ook al 2,5 jaar samen met Jef De Smedt, bekend als Jan Van Den Bossche uit ‘Familie’ op VTM. Via iemand leerde ik Jef kennen. Hij zocht een zangeres om samen op te treden in zijn comedyshows. We kwamen samen en het klikte. We doen samen dergelijke shows, zowel zingen als sketchen. Of ik grappig kan zijn? Maar natuurlijk, wat had je wel gedacht (lacht luid). Ik doe dat heel graag. We vullen elkaar heel goed aan. Jef maakt teksten op bestaande liedjes die iedereen kent. We zingen dus samen liedjes. We brengen ook samen sketchen. We voeren dus samen toneel op. We hebben al twee eigen shows. In mei jl. bracht ik mijn tweede show ook al in Oostrozebeke. Dat viel heel goed mee. De titel? Gewoon ‘De comedyshow van Jef Desmedt en Suzy Marrel’.”

© Daniël

Ben je tevreden over je zangcarrière?

Suzy: “Ik ben heel tevreden. Ik begon in de corona, maar ik ben tevreden met het resultaat. Ik ben al één jaar gestopt met mijn kapsalon. Eerlijk, het spijt mij dat ik niet eerder begon met professioneel zingen. Sinds ik zing, stijgt mijn aantal fans. Mensen vinden mij goed, vinden mijn liedjes goed en dat stimuleert om verder te zingen. Ik ben ook dankbaar dat mijn man Philip mij voor 100% steunt, anders lukt dat niet.”

Je zat jaren tussen je vier muren in je kapsalon en nu heb je fans die je volgen. Doet dat raar?

Suzy: “Neen, helemaal niet! Ik had al altijd mensen rondom mij, van ’s morgens tot ’s avonds. Dat is nu hetzelfde. Nu zit ik wel meer op mijn sociale media. Ik moet alert zijn voor mijn Facebook, messenger, mijn website www.suzymarrel.be, enz.”

Je vorige fanbals deed je in Den Toerist in Meulebeke. Nu opteer je voor OC Mandelroos in je eigen gemeente Oostrozebeke. Waarom die verandering?

Suzy: “Gewoon omdat ik mij in mijn eigen gemeente Oostrozebeke ook eens wil tonen. De mensen volgen mij, doen veel kilometers, maar mensen uit mijn eigen gemeente hoeven dus voor één keer niet ver te gaan. Ik ben in Mandelroos ook vrij in alles wat ik doe. Ik kan dat nu ook zelf organiseren, omdat ik over een fantastisch team van vrijwilligers beschik die Philip en mij bijstaan.”

© Daniël

Ze zeggen wel eens: ’t is niet van je eigen gemeente dat je het moet hebben. Ondervind je dat ook als zangeres?

Suzy: “Echt niet! Ik mocht hier al enkele keren voor OKRA optreden, ook voor Neos, Cascade, feest van de 80-plussers, twee x het kerstconcert van Toon Van Bellegem, enz. Ik deed hier ook al een kerstconcert. De burgemeester kwam al langs naar mijn eerste fanbal. Andere politici staan ook achter mij. Ik ben zo dankbaar dat mijn eigen gemeente dat doet. Ik weet dat niet iedere artiest dat kan zeggen, maar mij hoor je dus niet klagen over de steun van de Oostrozebekenaren.”

Voel je dat je muzikale carrière in stijgende lijn gaat?

Suzy: “Ik ben nu al tevreden met het verloop, maar ik neem alles mee dat op mijn muzikale pad komt. In oktober ga ik met 30 fans naar Benidorm. Volgend jaar in mei ga ik drie dagen reizen met de fans doorheen België, inclusief twee overnachtingen. Ik heb ook plannen voor een duet, maar daarover kan ik nog niet veel over zeggen. Het nummer werd al opgenomen, maar het komt pas in het voorjaar van 2024 uit. Met wie? Je hoort het wel op tijd… Ik heb nog altijd een heel leuke samenwerking met Steven Caulier en Stijn Vannieuwenhuyse van St. Entertaincompany uit Kortrijk. Ik kan altijd op hen rekenen. Ik ben hen zo dankbaar. ” (PADI)

© Daniël

Zaterdag 16 september: ‘Suzy In Wonderland’ in OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 in Oostrozebeke. De deuren openen om 18 uur. De show start om 19 uur. Eén ticket kost 20 euro. Betalen via BE80 8002 0796 7977.