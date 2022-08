Suzy Marrel en Jason Bradley reisden met volle dubbeldekbus met fans naar Amsterdam

Uitverkocht! Dit bordje mochten Suzy Marrel en Jason Bradley plaatsen bij hun advertentie voor de reis naar Amsterdam, want die was inderdaad uitverkocht.

Een volle dubbeldekbus of zo’n 90 personen reisden mee voor een onvergetelijke dagtrip. In Amsterdam arriveerden ze aan het standbeeld van André Hazes. De groep bracht ook een bezoek aan Eddy’s Bar, deed een boottocht op de Amsterdamse grachten, bezocht het Jordaanplein en hield natuurlijk ook halt aan een terrasje. De ambiance op de bus was geweldig. De artiesten waren te horen met een interview op de Amsterdamse radio Kick. Jason en Suzy danken alle fans en ook Ann Buyck voor de organisatie, zanger Greg, chauffeur Wendy, enz. (PADI)