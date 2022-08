Superdrukke zomer voor Margriet Hermans: “Het stopt pas in februari 2023!”

Kijk je naar ‘Tien-om-te-Zien, dan zie je Margriet Hermans. Kijk je naar ‘Zomerhit’, dan zie je eveneens Margriet Hermans én nu zaterdagavond is ze zelfs bij de laatste tien genomineerden voor de Radio2 Zomerhit 2022. Check je de lijst van de optredens van De Parkies, dan zie je natuurlijk ook Margriet Hermans én dochter Celien erop staan. Check je andere events, dan kan je er niet naast kijken: Margriet Hermans staat op zoveel plaatsen op het podium. Haar deelname aan ‘Liefde Voor Muziek’ legde Margriet geen windeieren. En dat Margriet in een glazen bol kan kijken, weten wij nu ook met zekerheid. Want weken nà de opname in oktober 2021 van ‘Liefde Voor Muziek’ én enkele weken voor de uitzendingen vroegen wij tijdens een babbel aan Margriet: “Wie zal de uitschieter worden na de nieuwe afleveringen van ‘Liefde Voor Muziek’. Margriet reageerde direct en dus zonder nadenken: “IK!!!” Ze heeft nog gelijk ook.

“Het is niet te doen, ik ben moe, maarja… we moeten erdoor hé”, zei Margriet net na haar repetitie in de backstage van ‘Tien-om-te-Zien’. “Wie had dat gedacht hé? Straks vakantie? Vergeet het, in mijn agenda heb ik februari 2023 volledig geblokkeerd. Dan wil ik niets anders dan rust. Nu is er nog zoveel te doen. In november repeteer ik dan al voor de Winterrevue. Wees gerust, ik weet wat te doen.”

Inderdaad, Margriet, wat een zomer maak jij mee?

Margriet: “Dt is inderdaad ongelofelijk wat ik meemaak. Ik geniet van elke minuut. Maar dat neemt niet weg dat het loodzwaar is, ik heb veel energie nodig.”

© PADI/Daniël

Gisteren (maandag 8 augustus, padi), vandaag en morgen sta je op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’. En je was er eerder ook al bij. Op welke plaats sta je in die hitparade?

Margriet: “Ik weet eerlijk gezegd niet op welke plaats ik sta, ik kan dat niet volgen. Ze geven dat ook niet vrij, omdat de uiteindelijke uitzending pas de derde week van september is. Ze houden dat nog even voor zichzelf. Maar het is geweldig.”

Margriet, samen met DJ Thierry van der Warth. © PADI/Daniël

Je staat hier vandaag met een DJ op het podium. Hoe komt dat?

Margriet: “Ik was uitgenodigd op de ’Q-music Foute Party’ en Thierry Von Der Warth had deze mix gemaakt. Ik zei dat het te gek was en dat we dat ook eens moesten brengen. Dat is eens iets anders, zo hebben de mensen die niet op de foute party waren dat ook eens gehoord. Het wijkt veel af van het origineel, maar wat ‘spielerei’ kan geen kwaad.”

Is dat eenmalig voor ‘Tien-om-te-Zien’ of ga je dat in de toekomst nog doen?

Margriet: “Nee, normaal is dit eenmalig voor ‘Tien-om-te-Zien’. Tenzij ze het specifiek ergens aanvragen op een feestje, dat zou wel leuk zijn. Maar het is de bedoeling dat ik de normale versie blijf zingen.”

Margriet, samen met dochter Celien eveneens een heel goede zangeres. © PADI/Daniël

Enkele weken vertelde je dat je af en toe een dutje moet doen, maar dat gaat nu waarschijnlijk moeilijk? Het is van het ene naar het andere dat je holt…?

Margriet: “Het is altijd wel iets, zoals tussenin plots een radio- interview. Vandaag is het ook de verjaardag van Willy Sommers en dat wordt dan vanavond ook weer ‘lekker blijven hangen’. Ik moest daarvoor ook nog een opname doen, maar daar had ik geen tijd meer voor. Ik heb Willy al gefeliciteerd maar een mens kan niets alles doen hé.”

© PADI/Daniël

Hoelang heb je het nu nog druk? Valt het midden september al stil?

Margriet: “Nee, het valt past stil in februari. Ik heb bewust heel die maand vrij gehouden. Het explodeert echt, dat heeft ook te maken omdat ik in de Winterrevue zit. Dat is ook drie weken repetitie, twee maanden uitvoering en dat loopt tot de eerste week van januari. De laatste week van januari valt het stil, maar dat is een periode die altijd minder is in de showbizz. Daarom plan ik rust vanaf februari 2023. Ik wil mij dan voorbereiden op m’n nieuwe single die in het voorjaar zal uitkomen.” (PADI)

‘Zomerhit’ op zaterdagavond op Eén – ‘Tien-om-te-Zien’ op zondagavond op VTM – www.margriethermans.eu