Super première van ‘Kerst zonder ballen’ dat in januari ook te zien is op 13 en 14 januari in Middelkerke

Zaterdag was er de première van de gezellige komedie ‘Kerst zonder ballen’. In CC Maskerade in Oudenaarde verzamelden pers en BV’s – waaronder heel wat West-Vlamingen van Koen Crucke tot Wendy Van Wanten en Martine Jonckheere… – om te zien hoe het huwelijk van George en Linda, gespeeld door Peter Van Asbroeck en Christel Domen, op de klippen loopt en dat met kerstavond in het vooruitzicht. De regie is in handen van Chris Van Espen.

Linda is haar saaie leventje met haar man George grondig beu en ze besluit om te scheiden. Net op het moment dat hij zich liet steriliseren als verrassing voor hun huwelijksverjaardag. Dat op aanraden van zijn beste vriend Karel, een rol voor Donaat Deriemaeker. Karel zou zelfs nog een stap verder gaan en raadt George aan om een affaire te beginnen, aangezien hij zelf ook zo zijn huwelijk met Betty (Lieve De Coninck) heeft gered. Bob De Moor mag dan weer in de huid kruipen van een heel erg vergeetachtige grootvader. Daarnaast is er ook nog een puberende zoon (Anthony Van Caeneghem) die het kot op stelten zet. Als George op kerstavond terugkomt om de scheiding te regelen, blijkt de passie toch nog niet volledig te zijn verdwenen. Dat mondt uit in een hele warme kerst waar de vonken er vanaf spatten. (PADI)

Dé kerstman © Delphine

Info en tickets: ‘Kerst zonder ballen’ speelt nog tot en met 23 december 2022 in Oudenaarde. In januari 2023 kan je terecht in Zwijnaarde en ook op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari in Middelkerke. Tickets via www.farcetheater.be

Koen Crucke en echtgenoot Jan. © Delphine

Katja Retsin © Delphine

Martine Jonckheere en haar man © Delphine