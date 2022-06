Succesproducer Patrick Hamilton uit Loppem viert op 18 maart 2023 zijn 60ste verjaardag met concert in Concertgebouw Brugge

Op zaterdag 18 maart 2023 kan je in Concertgebouw Brugge terecht voor ‘An evening with Patrick Hamilton & Friends’, hét muzikale verjaardagsfeestje van de West-Vlaamse, internationaal gelauwerde succesproducer Patrick Hamilton, die twee dagen eerder zijn 60ste verjaardag viert.

Patrick Hamilton in het Concertgebouw van Brugge. © PADI/Daniël

Als vaste producer, arrangeur, componist, songwriter en muzikant draait de veelzijdige Patrick Hamilton al jaren mee op nationaal en internationaal niveau. Denk maar aan het succes met Katherine Jenkins, de superster uit Wales die uitgeroepen werd tot ‘de best verkopende klassieke artieste van de afgelopen 25 jaar’ en die onder leiding van Patrick met vier albums op rij de hoogste stek behaalde in de charts in het Verenigd Koninkrijk. Patrick scoorde met zijn nummers en producties ook hits en nominaties in Japan, Noorwegen, Canada, de Verenigde Staten en in eigen land, waar hij de voorbije jaren samenwerkte met heel wat artiesten. Aan de keybords, omringd met zijn bevriende topmuzikanten Vincent Pierins (Bas/Clouseau), Wouter Van Tornhout (Drums/Mika), Tom Lodewyckx (Gitaar/Clouseau), Diederik de Saedeleer (2de keys/Metejoor), Wietse Meys (Sax/Liefde voor Muziek), Jo Hermans (Trompet/The Great Belgian Songbook), Serge Plume (Trompet/Clouseau), Carlo Mertens (Trombone/Vive la Fête), The Jody Singers en 8 strijkers onder leiding van Anna Buevich, begeleidt Patrick Hamilton tijdens ‘An evening with Patrick Hamilton & Friends’ 18 gevarieerde gastartiesten waarmee hij de voorbije jaren samenwerkte: Ingeborg, Raf Van Brussel, Udo, Willy Sommers, Tom Van Landuyt, Nel Swerts, Yannick Bovy, Garry Hagger, Steffi Vertriest, maar ook Ella Luna, Fernando Varela, Marisa van Paradisio en Mark Masri zijn van de partij. Katherine Jenkins zorgt voor een videosurprise. Jutta Borms zingt, terwijl haar ‘Nog 9 minuten’-podcast-collega’s Hilde De Baerdemaker en Evi Hanssen de presentatie van deze unieke, feestelijke avond verzorgen.

De Belgische, internationale succesproducer Patrick Hamilton uit het West-Vlaamse Loppem viert volgend jaar zijn 60ste verjaardag in stijl. Patrick werd geboren in Brugge, waar hij klassieke muziek studeerde aan het conservatorium om later aan Gentse conservatorium zijn masters te behalen. Als producer, componist, songwriter, arrangeur én muzikant draait hij al jaren op topniveau mee in de muziekwereld. Vanaf de jaren negentig stond hij als muzikant op het podium met heel wat topartiesten en was hij als producer en componist ook betrokken bij de succesverhalen van o.a. Willy Sommers (‘Laat de zon in je hart’), Kabouter Plop (‘De Regendans, De ganzenpas), Yannick Bovy e.v.a. Op zaterdag 18 maart 2023 verwelkomt Patrick meer dan 18 bekende gasten in Concertgebouw Brugge tijdens ‘An evening with Patrick Hamilton & Friends’, een unieke avond waar de grootmeester zelf nu al naar uitkijkt: “Ik heb tegen mijn vele muzikale vrienden altijd gezegd dat ik iets speciaals zou doen voor mijn zestigste verjaardag. Omringd met muzikale vrienden én het publiek, dat mij en mijn producties jarenlang kansen heeft gegeven en gesteund, dankbaar terugblikken op de voorbije jaren is iets waar ik ontzettend hard naar uitkijk. Wie mij kent, weet dat ik met het idee van een stijlvolle concertavond waar vooral de muziek en de artiesten centraal staan, al een tijdje rondloop. Helaas kan ik niet iedereen vragen waarmee ik de voorbije jaren samenwerkte, maar toen ik de gastartiesten voor ‘An evening with Patrick Hamilton & Friends’ opbelde, ben ik geschrokken hoeveel goesting iedereen heeft om erbij te zijn en mee te werken aan mijn éénmalig verjaardagsconcert. Samen met hen, serveer ik het publiek op een unieke avond met absolute topmuzikanten, aangevuld met blazers en 8 strijkers die de gastmuzikanten begeleiden. De muziekliefhebbers in de zaal gaan zich gegarandeerd amuseren, want het wordt écht bijzonder.”

Evi Hanssen

Met hun populaire meditatie-project en podcast ‘Nog 9 minuten’, waar Patrick Hamilton de muziek voor schrijft en de productie verzorgt, is het trio Evi Hanssen, Hilde De Baerdemaeker en Jutta Borms nog steeds erg succesvol in Vlaanderen. De drie dames zijn aanwezig op ‘An evening with Patrick Hamilton & Friends’. Evi en Hilde verzorgen de presentatie. Jutta, al jaren arts, maar ook een succesvolle zangeres, zingt het nummer waarmee Patrick zijn eerste nummer één-hit scoorde in Japan. Ook de West-Vlaamse Ingeborg (‘Door de wind’, ‘Gratitude’), de artieste waarmee Patrick tourde langs culturele centra en inmiddels al meer dan 20 jaar samenwerkt, is van de partij.. Good old Willy Sommers klopte in 2006 aan bij Patrick, die met plezier een nieuw nummer schreef. Ook bij de opvolger daarvan, de waanzinnige hit ‘Laat de zon in je hart’, zat Patrick in zijn studio achter de knoppen. Op 18 maart is ook Willy van de partij.

Petra

Zangeres Petra gooide 16 jaar geleden hoge ogen met ‘Wonderland’, een spraakmakend nummer waarmee ze de finale van Eurosong bereikte en ei zo na die wedstrijd ook won. Samen met Vincent Pierins schreeft Patrick de song die Petra uitbracht als La Sakhra. In diezelfde bigband-sfeer was het duo ook betrokken bij de opvolgers ‘Dance’ en ‘Tomorrow is not soon enough’. Uitzonderlijk, maar met heel veel plezier, komt Petra naar Patrick Hamilton zijn verjaardagsfeestje.

Trio

Patrick Hamilton werkte ook samen met Raf Van Brussel, Udo en Tom Van Landuyt, drie mannen die eveneens zijn verjaardag komen meevieren. “Raf ken ik al lang. We hebben al vaak samen nummers geschreven en ik heb ook nog de productie gedaan van zijn radiohit ‘Smalltalk’. Met Udo en Ian Mack was ik betrokken bij Udo’s nummer ‘Stay’, afkomstig uit zijn platina ‘U-turn’-album. We schrijven nog steeds samen muziek en kunnen het na al die jaren nog steeds goed met elkaar vinden. Zanger en acteur Tom Van Landuyt heb ik leren kennen in de tijd dat hij mij als keyboardspeler vroeg voor zijn eigen Precious Limits-band. Door die samenwerking kwam ik als muzikant in het vizier bij de LSP-band, waar ik op mijn beurt Tom heb geïntroduceerd. Net als alle gastartiesten, is Tom al jaren een goede vriend”, zegt Patrick Hamilton enthousiast.

Yannick Bovy

Samen met Vincent Pierins was Patrick Hamilton als componist, maar ook als producer betrokken bij Garry Hagger zijn recente singles ‘Alleen bij haar’ en ‘Alles wat ik wil’, nummers die Garry op 18 maart live brengt.

Nog een man die aanwezig is en waar Patrick Hamilton mee samenwerkte, is crooner Yannick Bovy. Patrick schreef zijn eerste hit ‘She’s even more beautiful’ wat voor Yannick resulteerde in een platencontract bij Universal Music. Patrick produceerde ook Yannick zijn debuutalbum ‘Better Man’ en de opvolger ‘All the way’, albums die in Azië trouwens met goud werden bekroond.

Patrick Hamilton aan de piano. © PADI/Daniël

Steffi Vertriest

Verrassend wordt het optreden van Steffi Vertriest, de Antwerpse die we kennen van de kookboeken en haar kookprogramma’s op Njam! Wat niemand écht weet, is dat Steffi sinds haar tienerjaren al op het podium staat als zangeres. Vroeger zong ze bij Scala en haar akoestische versie van ‘Once Upon A Time In The West’ (Ennio Morricone) werd al bijna 30 miljoen keer bekeken op YouTube. Patrick en Steffi schreven samen al heel wat nummers.

Vroeger trad ze op als Kaye en scoorde ze met haar toenmalige producer en platenbaas Jean Kluger best wat hits. Ze ging op tournee met Will Tura en trad vooral op in Frankrijk, waar ze tourde met o.a. Marc Lavoine en Roch Voisine. Na een lange inactiviteit, nam ze drie jaar geleden de draad van haar muziekcarrière weer op als Ella Luna, een artieste die zich muzikaal laat begeleiden door songwriter/producer Patrick Hamilton en daardoor ook graag aanwezig is op de festiviteiten.

Paradisio

Marisa (Garcia) is vooral bekend als de originele zangeres van Paradisio, de Belgische muziekformatie die in de jaren negentig wereldhits scoorde met o.a. ‘Bailando’ en ‘Vamos a la discoteca’, die Marisa zelf mee componeerde. De zangeres die vroeger bekend stond om haar blauwe haarcoupe, werkt al 25 jaar samen met Patrick Hamilton als soloartieste. In die hoedanigheid is ze straks van de partij.

Nog bijzonder om te vermelden is dat Patrick Hamilton zelf ook een platendeal bij het Engelse Decca Publishing heeft, een zusterfirma van het legendarische Decca Records/Universal-label. Na jarenlang als grootste focus te werken aan het succes van anderen, gaf de pandemie Patrick de ruimte om eindelijk ook zijn eigen verhaal te schrijven. Met zijn eerste solo piano-album ‘Journey to the unknown’ sprong hij letterlijk in het onbekende, maar deelde hij inmiddels succesvol zijn eigen creaties. De albums volgden elkaar in sneltempo op. Ondanks dat ‘Whispering Wings’, Moodland’ en ‘Fragments’ nog vlot over de digitale toonbank vliegen en massaal worden gestreamd, werkt Patrick verder aan een quatre-mains album met Nel Swerts en verschijnt er in het najaar nog wat nieuws. Trouwens, de klassieke pianiste en zangeres Nel Swerts komt volgend jaar ook naar het concert van Patrick. Het is hij die haar eerste solo piano-album ‘Rêves oubliés’ produceerde dat deze maand verschijnt. Met Nel vormt Patrick dus een uniek quatre-mains duo. Hun recente doortocht in het populaire Eén-programma ‘De Zevende Dag’ kon op heel wat bijval rekenen. In het najaar verschijnt hun eerste album ‘4 Hands, 1 Piano’.

Er werken ook internationale topartiesten mee aan ‘An evening with Patrick Hamilton & Friends’. Zo komt Fernando Varela ,net als collega Mark Masri, afgezakt. “Fernando is een tenor die werd ontdekt door David Foster als finalist in American’s Got Talent’. Hij vroeg mij destijds om zijn eerste soloalbum te produceren. Dat hebben we in de befaamde Abbey Road Studios in Londen opgenomen voor het Duitse Grammophon en met een 9de plek in de Amerikaanse albumlijsten was het een succes. Ik heb Fernando ook voorgesteld aan Jan Vereecke. Dat was in 2015, het jaar waarin hij de revelatie was op de Night of the Proms, goed voor 58 concerten in Europa. Tijdens mijn verjaardagsconcert brengt Fernando goosebump-songs die ik voor hem geschreven en met hem geproduceerd heb”, zegt Patrick Hamilton. “Ik ben ook erg blij dat de Canadees Mark Masri komt. Voor mij was hij de opener van mijn buitenlandse succesverhaal. David Foster heeft hem bij mij geïntroduceerd. Na ontelbare writingtrips naar Toronto werd Mark Masri zijn debuutalbum ‘Beating Heart’, dat destijds ook nog genomineerd was voor een Canadeese Juno Award, in mijn studio in Loppem opgenomen”, vult Patrick aan.

Katherine Jenkins

Omwille van haar lopende tournee is Katherine Jenkins, de superster uit Wales die uitgeroepen werd tot ‘de best verkopende klassieke artieste van de afgelopen 25 jaar’ en die onder leiding van Patrick met vier albums op rij de hoogste stek behaalde in de charts in het Verenigd Koninkrijk, zelf niet fysiek aanwezig op het verjaardagsconcert van Patrick Hamilton. Ze gaf wel al aan dat ze op een andere manier te zien en te horen zal zijn tijdens het concert.

Lang Lang Foundation

Aan inspiratie en creativiteit duidelijk geen gebrek, net als aan miljoenen streams op de grote muziekplatformen (Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal …). Naast het componeren voor grote merken als Apple, Nike en de focus op filmscoring, is Patrick Hamilton sinds 2021 als enige Belg benoemd tot ‘ambassadeur van de Lang Lang Foundation (New York)’, een organisatie die de jeugd stimuleert en helpt om muziek te kunnen studeren/spelen. Ook dat stukje krijgt straks aandacht tijdens zijn verjaardagsconcert.

Patrick Hamilton. © PADI/Daniël

‘An evening with Patrick Hamilton & Friends’ vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023 in Concertgebouw Brugge, waar Patrick Hamilton (keyboard), samen met topmuzikanten Vincent Pierins (Bas/Clouseau), Wouter Van Tornhout (Drums/Mika), Tom Lodewyckx (Gitaar/Clouseau), Diederik de Saedeleer (2de keys/Metejoor), Wietse Meys (Sax/Liefde voor Muziek), Jo Hermans (Trompet/The Great Belgian Songbook), Serge Plume (Trompet/Clouseau), Carlo Mertens (Trombone/Vive la Fête), The Jody Singers en 8 strijkers onder leiding van Anna Buevich, de volgende 18 artiesten waarmee hij samenwerkte begeleidt: Ingeborg, Raf Van Brussel, Jutta Borms, Udo, Willy Sommers, Tom Van Landuyt, Nel Swerts, Yannick Bovy, Garry Hagger, Steffi Vertriest, Ella Luna, Fernando Varela, Marisa van Paradisio en Mark Masri zijn van de partij. Katherine Jenkins zorgt voor een videosurprise. Evi Hanssens en Hilde De Baerdemaeker verzorgen de presentatie. (PADI)

Aanstaande vrijdag 24 juni 2022 start om 09u00 de ticketverkoop voor ‘An evening with Patrick Hamilton & Friends’, dat op zaterdag 18 maart 2023 in Concertgebouw Brugge plaatsvindt. Tickets en info:www.concertevents.be