Succesmusical ‘De 3 Biggetjes’, ook in 2024 te zien in Brugge: “De nieuwe versie is hipper en moderner, met al de bekende liedjes”

Hanne, Marthe en Julia mogen zich opmaken voor hun musicaldebuut. Deze ochtend stelde Studio 100 immers de nieuwe versie van de hit-musical ‘De 3 Biggetjes’ voor in de openluchtschool Sint-Ludgardis in Brasschaat.

Na het enorme succes van de vorige producties in 2003 en 2007 keert deze voorstelling in 2024 terug naar Vlaanderen én Nederland. Naar de voorstellingen in 2007 kwamen er maar liefst 225.000 bezoekers af. Ditmaal in een volledig vernieuwde en groots opgezette versie. Naast K3 zullen ook Marie Verhulst te zien zijn als het konijn Pluisje en Nurlaila Karim als Mama Big. Het belooft een waar spektakel te worden vol spanning, fantasie en een vleugje romantiek. “De nieuwe versie is hipper en moderner, met al de bekende liedjes.” ’De 3 Biggetjes’ gaat in première op 10 februari 2024 en is daarna te zien in de grootste theaters van Vlaanderen én Nederland.

Studio 100 kent een sterke traditie van sprookjesachtige familiemusicals. Denk aan de grote successen van Sneeuwwitje, Pinokkio, Doornroosje, De Kleine Zeemeermin, Robin Hood én Alice in Wonderland. Tijdens deze nieuwe versie van ‘De 3 Biggetjes’ kunnen de fans van het eerste uur natuurlijk rekenen op een grote berg nostalgie. Maar ook de nieuwe generatie musicalliefhebbers kan zich zeker laten verrassen door het mooie verhaal, de iconische kostuums en de kleurrijke decors.

Ook konijn Pluisje en Mama Big spelen mee. © PADI/Daniël

Verhaal

Het verhaal van de musical is een vervolg op het klassieke sprookje ‘De wolf en de drie biggetjes’ en begint wanneer de boze wolf al oud is. Op een dag ontsnapten drie biggetjes uit de boerderij en de wolf, Baltimoor, wilde ze meteen opeten. De biggetjes waren hem te slim af: het eerste biggetje bouwde een huisje van stro, het tweede een van hout. Deze blies Baltimoor zo plat. Het huisje van de derde big kreeg hij echter niet omver, omdat het van steen was gemaakt. Zelfs na jaren en jaren blazen, kreeg hij de biggen nooit te pakken en lacht iedereen hem uit. Baltimoor wil alsnog wraak nemen op de derde big (de andere biggen zijn inmiddels verhuisd naar Italië en Frankrijk) en geeft zijn drie zonen de opdracht om haar drie dochters te vangen. Degene die hierin slaagt, krijgt als beloning de wolvenhoorn. (PADI)

Vanaf 10 februari 2024 in Stadsschouwburg Brugge, Capitole Gent, Trixxo Theater Hasselt en Concertgebouw Brugge. – Info en tickets: de3biggetjes.live

