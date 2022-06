Succesmusical Daens stopt definitief op 1 oktober 2022

Op 1 oktober 2022 stopt de succesmusical Daens definitief. Na een bijzonder succesvolle speelperiode in het Studio 100 Pop-Up Theater en meer dan 225.000 bezoekers, komt er dit najaar een einde aan de 2.0-versie van één van de meest succesvolle Vlaamse musicals. Bezoekers worden niet alleen overklast door de ijzersterke cast, ook de spectaculaire scénes blijven op het netvlies gebrand. In een recordtijd werd deze voorstelling dan ook een echte must-see voor het Vlaamse publiek.

Op 21 februari 2020 ging de nieuwe, spectaculaire versie van de succesmusical Daens in première. Na amper 1 week moesten de voorstellingen echter al gestaakt worden. Na een verplichte pauze van 17 maanden werden de voorstellingen vanaf deze zomer terug hervat.

Onder aanvoering van titelrol-speler Peter Van de Velde, die een krachtige en tegelijk ook breekbare Adolf Daens neerzet, krijgt het publiek een aangrijpende voorstelling te zien met een overtuigende cast. De actiescénes met paarden en honden weten elke voorstelling opnieuw te impressioneren. De lyrische muziek van Dirk Brossé werd ingespeeld door het 60-koppig Symfonieorkest Vlaanderen. Peter Van de Velde: “Toen Gert Verhulst me vroeg of ik de hoofdrol wilde spelen in de musical Daens was ik enorm vereerd. Het is een rol waar je als acteur echt je tanden kan inzetten. Meer dan 100 keer mocht ik in de huid kruipen van Adolf Daens en elke keer weer was dat een absoluut voorrecht.”

Het verhaal: De musical Daens is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992 van grootmeester Stijn Coninx. Hij situeert zijn epos over recht en onrecht, over leven en dood, in het Aalst van 1900 en dompelt ons onder in het rauwe, uitzichtloze leven van de arbeidersklasse. Eén man gaat echter de strijd aan met het immense onrecht van die tijd. Die man is priester Adolf Daens. (PADI)

Stopt op 1 oktober. Tickets en info: www.daens.be