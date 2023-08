Stuur een WhatsAppje naar Snelle en ontdek als eerste zijn nieuwe single ‘Radio’

Met ‘Radio’ lanceert de populaire artiest Snelle aanstaande donderdagmiddag 17 augustus 2023 een gloednieuwe single.

De voorbije dagen werd het WhatsApp-nummer van Snelle bedolven onder de ‘radio’-berichtjes, die op hun beurt bedankt werden met een stukje van zijn gelijknamige, nieuwe liedje. “We wisten wel dat dit kon werken, maar we hadden nooit gedacht dat er zóveel mensen in de Lage Landen gelijk geprikkeld zouden zijn door zijn nieuwe song. Met ‘Radio’ keert Snelle terug naar de basis, want dit is een actueel moderne track die perfect past in het rijtje van ‘Reünie’ en ‘Smoorverliefd’. In afwachting van het nummer kan je tot de release nog een WhatsAppje sturen en dan krijg je de eerste minuut van de song als antwoord. Het is inderdaad een leuke stunt die op heel wat bijval kan rekenen, want het gaat hard”, klinkt het in de zanger zijn entourage.

De nieuwe Snelle-single ‘Radio’ verschijnt nu donderdagmiddag 17 augustus 2023 digitaal op zijn eigen Lieve Jongens-label dat onderdeel is van Cloud 9. (PADI)

Benieuwd? Stuur nu een WhatsAppje met ‘radio’ naar https://api.whatsapp.com/send?phone=31570731003&text=Radio en ontvang gratis een preview van de nieuwe Snelle-single.