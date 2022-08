Studio 100 stelt nieuwe spektakel-musical ‘Red Star Line’ voor, met één boot van 40 meter lang

Deze namiddag stelde bezieler Gert Verhulst de nieuwe spektakel-musical Red Star Line voor in het Studio 100 Pop Up Theater in Puurs. Deze nieuwe Vlaamse creatie wordt de grote opvolger van de iconische succesmusical 40-45. Het belooft opnieuw een emotionele rollercoaster te worden met een unieke live-beleving. De bezoekers worden ondergedompeld in een wonderlijk spektakel dat je meeneemt in een ongezien avontuur, van Antwerpen tot New York, op het land en op het water. De Vlaamse pers en Antwerps Burgemeester Bart De Wever waren alvast onder de indruk van het eerste voorproefje dat ze kregen voorgeschoteld met inbegrip van een eerste song en het gigantische schip. De wereldpremière is voorzien voor 19 maart 2023.

Met ‘Red Star Line’ bouwt Studio 100 stevig verder aan de traditie van prestigieuze, epische spektakel-musicals voor een zeer breed publiek over een stuk Vlaamse geschiedenis die tegelijk ook nog steeds actueel is in de huidige samenleving omwille van het onderwerp. Red Star line is een verhaal van alle tijden: van dromen en verwachtingen, van ondernemen, slagen en falen, van hoop en verlangen, van zoeken naar een beetje geluk, overkoepeld door de kracht van ware liefde die zich een weg moet banen over de grilligste golven van de Atlantische Oceaan.

“Red Star Line’ is ook een verhaal van bij ons. De stad Antwerpen was – einde 19e, begin 20e eeuw – het vertrekpunt van waar de grote oceaanstomers van de Red Star Line rederij richting New York vertrokken. In de authentieke gebouwen van de rederij, ter hoogte van de originele bolders op Het Eilandje is ook het indrukwekkende ‘Red Star Line’-Museum gelegen. Er is dan ook rond de musical een nauwe samenwerking met de stad Antwerpen en het ‘Red Star Line’-Museum. De voorstelling laat zich inspireren op het verhaal van de rederij en de levensverhalen van de Red Star Line-passagiers, die in de authentieke loodsen van het museum worden verteld.

Gert Verhulst, bezieler: “Na het onwaarschijnlijke succes van 40-45, ben ik bijzonder blij dat we vandaag de grote opvolger Red Star Line kunnen voorstellen. Het wordt opnieuw een grote, spectaculaire productie rond een stuk Vlaamse geschiedenis dat we absoluut willen vertellen. Ik kijk in ieder geval heel erg uit naar de wereldpremière op 19 maart 2023!”

Anja Van Mensel, CEO Studio 100: “Na de successen van Daens en 40-45 hebben we met het team van Studio 100 heel wat knowhow opgebouwd om voorstellingen van dergelijke omvang te maken. Ook in deze uitdagende tijden blijven we verder investeren in onze grootse plannen. De komende maanden wordt er achter de schermen met bijzonder veel inzet en passie verder gewerkt om opnieuw een unieke ervaring voor onze bezoeker te creëren.“

Ook deze keer mag Studio 100 weer rekenen op een reeks van topnamen om deze productie tot leven te brengen. Als sterkhouders uit de vorige producties zijn opnieuw Jelle Cleymans en Jonas Van Geel aan boord. Voor Marie werden Lotte Stevens en Ianthe Tavernier aangetrokken. Samen vormen Jan en Marie het koppel dat centraal staat in deze musical.

‘Red Star Line’ wordt opnieuw een indrukwekkende state of the art spektakel-musical. Het publiek neemt plaats op acht gigantische, rijdende tribunes, die allen gestuurd worden door een ingenieus navigatiesysteem. Daardoor krijgt dit spektakel een extra dynamisch karakter en kan het publiek genieten van een unieke 360°-beleving met de scène als middelpunt. Op het podium zal er ook een boot van 40 meter varen. Door gebruik te maken van hoogwaardige hoofdtelefoons komen de meeslepende muziek en het verhaal van Red Star Line op een zeer indrukwekkende manier binnen bij elke bezoeker. Dit alles maakt de voorstelling ook deze keer weer tot een unieke, once-in-a-lifetime theaterbeleving.

Het verhaal: Antwerpen, 1923 – Inscheping van een passagiersboot van de ‘Red Star Line’. Honderden reizigers, hun koffers volgestouwd met illusies en hoop op een beter leven. Sommigen onder hen zullen hun droom realiseren, voor anderen wordt het avontuur één grote teleurstelling.

Jan en Marie vormen een gelukkig en hecht koppel. Het boerenleven oogt echter weinig rooskleurig, want de kleinere landbouwbedrijven moeten het afleggen tegen de opkomende automatisering die alleen herenboeren zich kunnen veroorloven. Als Jan de kans krijgt om in Amerika als ingenieur aan de slag te gaan, gaat hij op het aanbod in. Marie zal hem later achterna reizen. Zal hun liefde de afstand overleven? (PADI)

Vanaf 23 maart 2023 – Studio 100 Pop-Up Theater Puurs. Tickets en info: www.redstarline.nu