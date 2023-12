Studio 100 komt in de zomer van 2024 met de musical ‘Sneeuwwitje’ naar Plopsa Theater in De Panne: “Een kus? Mét haar toestemming? Maar ze slaapt, ze kan dus géén toestemming geven hé”

Studio 100 onthulde vandaag in het hoofdkantoor in Schelle met veel enthousiasme de terugkeer van de sprookjesmusical ‘Sneeuwwitje’. De titelrol zal gespeeld worden door Ianthe Tavernier en zij krijgt niemand minder dan Michiel De Meyer aan haar zijde, die de rol van de prins op zich zal nemen. ‘Sneeuwwitje’ is vanaf 30 juni 2024 gedurende de hele zomer exclusief te zien in het Plopsa Theater in De Panne. Deze keer zonder discussie én met een kus? “Daar kunnen we nu nog niets over zeggen”, glimlacht Gert tijdens het persmoment.

‘Sneeuwwitje’ was de eerste sprookjesmusical die Studio 100 op de planken van de Koningin Elisabethzaal bracht in 1998. Het bedrijf kent sindsdien een sterke traditie van sprookjesmusicals. Denk aan de grote successen van Assepoester, Pinokkio, Doornroosje, De Kleine Zeemeermin, Robin Hood én Alice in Wonderland. De terugkeer van Sneeuwwitje is een bijzonder moment voor Studio 100, want hiermee pikt het die traditie opnieuw op. Bovendien werden reeds enkele namen uit de cast onthuld: Ianthe Tavernier kruipt in de huid van Sneeuwwitje en Michiel De Meyer speelt de rol van de prins.

Gert Verhulst, Studio 100: “Sneeuwwitje is een heel bijzonder productie voor Studio 100. Meer dan 25 jaar geleden brachten we deze voorstelling voor de eerste keer op de planken. Het was meteen ook onze eerste musical. In die tijd was het echt pionieren, maar ik koester er enkel warme herinneringen aan. Nadien trokken we met deze voorstelling ook nog naar Nederland en Frankrijk. Ik ben dan ook bijzonder enthousiast dat we met deze klassieker voor een magische zomer in Plopsaland kunnen zorgen.”

Gert Verhulst, Ianthe Tavernier, Michiel De Meyer en Anja Van Mensel. © PADI

Tijdens het persmoment vroeg presentatrice Katja Retsin of er gekust zal worden. “’Sneeuwwitje’ is de meest besproken, beschreven én in het nieuws gekomen musical geweest aller tijden. Ik ben heel blij dat die terug is. Ik hield daar mooie, bijzondere én vooral spannende herinneringen aan over. Wantja, als ‘Sneeuwwitje’ niet wil wakker gekust worden, dan zorgt dat wel voor een beetje spanning (lacht). Toen kwamen zo’n 80.000 mensen kijken. Voor een Vlaamse musical was dat heel veel. Het jaar erna deden we ‘Assepoester’, dan de K3-musicals, ‘De Kleine Zeemeermin’, ‘Doornroosje’… Gelukkig werd ‘Doornroosje’ wél wakker gekust. Of er deze keer wordt gekust? Daar kunnen we nog niets over zeggen. Er zijn ook versies dat ze uit de kist valt en dat het stukje appel eruit vliegt. Is kussen niet wok? Kussen als ze haar toestemming geeft? Maar ze slaapt, ze kan dus haar toestemming niet geven. Ze wordt waarschijnlijk wakker geroepen… Je zal het wel zien, ‘t komt allemaal wel goed”, lacht Gert.

Anja Van Mensel, CEO Studio 100 Benelux: “Het belooft een eerbetoon te worden aan deze geliefde klassieker. Een verhaal dat we allemaal kennen en graag ook overleveren aan de volgende generatie. Verhalen vertellen voor de hele familie zit immers vervat in het DNA van Studio 100.”

Tijdens het persmoment zongen Ianthe en Michiel ook één lied. © PADI

Deze zomer exclusief te zien zijn in het Plopsa Theater in Plopsaland De Panne. Bovendien is een bezoek aan deze magische voorstelling inbegrepen voor alle gasten die tijdens deze zomer in het Plopsa Hotel verblijven. Deze musical belooft een buitengewone reis te worden voor het hele gezin, gevuld met magie, muziek en onvergetelijke momenten. De musical gaat in première op 30 juni 2024 en zal vanaf dan exclusief te zien zijn in het Plopsa Theater in Plopsaland De Panne. (PADI)

Vanaf 30 juni 2024 in Plopsa Theater De Panne. Info en tickets: www.sneeuwwitje.live.