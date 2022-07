Studio 100-helden strijken zomer lang neer in Kursaal Oostende

Kursaal Oostende is de komende twee maanden het decor voor de bekende figuren van Studio 100. Onder andere Samson & Marie, Plop, Bumba en Mega Mindy schitteren er in een belevingsexpo, die een blik biedt op vijfentwintig jaar Studio 100. Ook het succesvolle K3 Immerse Bootcamp, dat eerder al op de Meir in Antwerpen stond, vindt deze zomer onderdak aan zee.

Het was de enige echte Piet Piraat die Studio 100 Aan Zee plechtig mocht openen. In het bijzijn van Studio 100-CEO Anja Van Mensel en adjunct-directeur Gwen Nys van het Kursaal Oostende mocht hij op de rode knop drukken om zo het startsein te geven voor een zomer lang kinderpret in het Kursaal. De benedenverdieping wordt ingepalmd door een Belevingsexpo die een blik biedt op Studio 100 de voorbije kwarteeuw allemaal heeft gedaan, uiteraard met de schijnwerpers op Piet Piraat, Plop en co. Zo kan je er de originele kostuums van Mega Mindy of mijnheer Spaghetti bewonderen, maar ook het kabouterhuis van Plop, een vliegtuig uit de afscheidsshow van Samson en Gert en is er een donkere hoek gewijd aan de helden van Nachtwacht. Ze gaan vergezeld van borden met leuke weetjes uit de series en soms ook van een QR-code die meer achtergrondinfo biedt of je leidt naar een leuke filter om een foto te nemen. Voor de allerkleinsten is er een Bumba-hoek met speelgoed, terwijl je via een photobooth ook met alle figuurtjes oop de foto kan. Wie de expo betreedt krijgt overigens een begeleidende en unieke Studio 100-strip die enkel hier te verkrijgen is. ‘Fun’ en ‘Doen’ staan er centraal.

© Valentijn

© Valentijn

Op een hogere verdieping kan je niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar vind je ook een Kabouter Plop-logo als blikvanger, gemaakt uit brooddozen. Daar bevinden zich ook een speel- en leeshoek en de zaal biedt ook toegang tot de K3 Immersive Bootcamp. Kinderen en hun ouders zingen en dansen er door wervelende ruimtes met 360° projecties. Je volgt er de aanwijzingen van Hanne, Marthe en Julia en treed zo in hun voetsporen om een echt K3’tje te worden.. Het K3 Immersive Bootcamp liep afgelopen maanden succesvol in Antwerpen waar het tienduizenden bezoekers trok richting de Meir. Wegens het succes in Antwerpen verhuist de productie deze zomer dus naar de kust.

© Valentijn

Dat het enthousiasme voor Studio 100 aan Zee groot is, bewijst de goede voorverkoop. “Dit jaar verbreken we alvast ons eigen record qua meest verkochte tickets in voorverkoop”, zegt adjunct-directeur Gwen Nys. “ Dit is echt ongezien. De ambities van Studio 100 Aan Zee liggen dan ook hoog: we mikken op 50.000 bezoekers die komende maanden afzakken naar de kuststad.”

© Valentijn

Dat het concept aanslaat, blijkt ook uit de extra acties die overal in de stad ontpoppen en blijk geven van een breed en lokaal draagvlak. Zowel Toerisme Oostende als het Feest- & Cultuurpaleis surfen mee op het project. Toerisme Oostende organiseert komende zomer enerzijds een Studio 100 Aan Zee-zoektocht doorheen de binnenstad , alsook driemaal een Meet-’n-Greet met Studio 100-figuren in het pop-up-theater van deelgemeente Mariakerke. Shoppingcentrum Feest- & Cultuurpaleis daarentegen wordt partner van Studio 100 Aan Zee en opent gedurende diezelfde zomermaanden een heus Pop-up Ballenbad als onderdeel van de Studio 100 Aan Zee-zoektocht. (PADI & Valentijn)

© Valentijn

Een ticket kost 26 euro voor de Studio 100 Belevingsexpo + K3 Immersive Bootcamp. Als je één van de twee bezoekt betaal je 16 euro. Meer info en tickets via www.kursaaloostende.be. Studio 100 aan Zee loopt nog tot en met 4 september en is elke dag te bezichtigen van 10 tot 18 uur.

© Valentijn