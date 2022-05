Student Mervyn uit Brugge stopte met blokken om op te treden in De Kippe in Merkem

Vorig jaar in november bracht Mervyn zijn nieuwe single ‘Zielsveel Van Je Hou’ uit, een nummer als eerbetoon aan zijn oma Nicole, die op zondag 10 oktober 2021 overleed ten gevolge van kanker in haar woning in Oostkamp. Op 15 januari jl. stond Mervyn met die song zelfs op nummer één in Peters Vlaamse 40 bij FamilyRadio.

Momenteel moet je Mervyn niet veel storen, want de zanger is van ’s morgens tot ’s avonds bezig met studeren. Als student Global Business Management aan Vives in Brugge zit hij inderdaad ten volle in de blokperiode om dan vanaf maandag te beginnen met de examens. Donderdagnamiddag trad Mervyn wel kort op in De Kippe in Merkem. “Dat is voor mij ontspanning”, zegt de 22-jarige jongeman terwijl hij zijn pannenkoek aan het verorberen is. “En die enkele uurtjes die ik vandaag verlies, heb ik al serieus ingehaald. Weet je, deze morgen stond ik zelfs al om 5.30 uur onder de douche en een half uur later zat ik al fris als wat aan m’n bureau om te studeren.”

“Even wat ontspanning tussen de vele blokmomenten”, zegt Mervyn. © PADI/Daniël

Mervyn zong in De Kippe vijf songs, waaronder zijn drie eigen liedjes: “Als Je Met Me Danst (kwam uit op 13 november 2020), “Het Beste Aan Mij Is Zij (19 februari 2021) en ‘Zielsveel Van Je Hou’ (november 2021), aangevuld met nog twee covers. “Na de examens heb ik een afspraak in de studio om mijn volgende single op te nemen. Ook dit nummer is geen cover. Ik heb een nieuw liedje, geschreven door een bekende zangeres en die song zal ik inzingen en daarna ook brengen tijdens mijn optredens. Maar dat is werk voor binnen enkele weken. Straks telt vooral terug blokken, zodat mijn examens goed meevallen.” (PADI)

Volg Mervyn via https://fanlink.to/mervyn of @mervynbeblaere op Instagram