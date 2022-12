Stoffel Dekeyser uit Oostende pakt uit met nieuwe single ‘Afstand’

Vanaf woensdag 14 december kan je de nieuwe single ‘Afstand’ van Stoffel Dekeyser uit Oostende downloaden via de digitale platforms.

Deze tijd van het jaar creëren mensen warmte en gezelligheid. Samenzijn met vrienden en familie is daarvoor een belangrijke factor. Maar dat lukt niet altijd voor iedereen, soms is de ‘Afstand’ te groot. Deze single is voor alle mensen die andere mensen moeten missen, die dit een plaatsje willen geven op de ene of andere manier en hen willen herinneren. Een tijd van samenkomen is iets waar iedereen nood aan heeft. De ene ‘Afstand’ is niet definitief, de andere misschien wel….

Stoffel Dekeyser bezingt dat in deze najaarsballade, de backings worden verzorgd door twee van zijn kinderen, want zij zingen in koor met hem mee. Dit maakt deze single voor Stoffel zelf dan ook heel speciaal. Voor Stoffel zijn de familie en zijn naasten heel belangrijk. Zijn vrouw speelde mee in zijn eerste videoclip, nu zingen twee van zijn kinderen de backings. Muziek verbindt en daar is ‘Afstand’ op deze speciale manier een mooi voorbeeld van.

Eric De Clercq uit Roeselare schreef het nummer en stond ook in voor de productie. De tekst werd geschreven door Andy Vanspranghe uit Poperinge. Het nummer werd opgenomen in de RCP Studio’s te Roeselare en komt uit op het Pure Entertainment Label. (PADI)