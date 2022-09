Steve Willaert maakt de muziek van ‘Red Star Line’: “Het is de eerste keer dat ik een volledige musical mag schrijven”

Het team voor ‘Red Star Line’ van Studio 100 doet ook een beroep op de vakkennis van Steve Willaert, die instaat voor het muziekgedeelte. Het is niet de eerste keer dat Steve samenwerkt met Studio 100. Een West-Vlaamse invalshoek? “De Willaert-stamboom begint in…Torhout en ik heb ook nog een goede band met mijn ex-schoonfamilie, allemaal lieve mensen die aan de kust wonen”, vertelt Steve.

“Ik heb nu de kans om een volledige musical te schrijven. De vorige musical ‘40-45’ deed ik samen met Will Tura, nu ligt de uitwerking volledig in mijn handen. Op dat vlak is het natuurlijk meer werk, meer nadenken over hoe en wat. Maar elke musical is een aparte uitdaging. De ‘Red Star Line’ is een ander verhaal. Het speelt zich af op verschillende continenten en dus heb je verschillende stijlen van muziek”, vertelt Steve.

Hoelang ben je daar al aan bezig?

Steve: “Regisseur Frank Van Laecke is daar toch al een drietal jaren mee bezig, ikzelf zes maanden. We ontwikkelden wat ideeën en bespraken het met Gert Verhulst en Jelle Cleymans, die instaan voor de teksten. Bij mij valt het qua tijdsperiode dus nog mee.”

Zijn alle nummers al klaar?

Steve: “Eigenlijk wel. Links en rechts nog wat bijschaven, maar de rest is zo goed als klaar.”

Wat doe je het liefst: muziek maken voor Will Tura of zo’n musical uitwerken?

Steve: “Ik werkte 36 jaar samen met Will, dat kan ik niet zomaar uitvegen. Ik werkte ongelofelijk graag met Will samen. Maar dit is een ander gegeven. Ik krijg hier meer de kans om naar buiten te komen als componist en dat is tof. Het ligt een beetje in de lijn van muziek schrijven voor films en tv, dat is dus een weg die ik de laatste 15 jaar redelijk consequent ben ingeslagen.”

Steve aan de piano, terwijl o.a. Jelle en Jonas een nieuw nummer zongen. © PADI/OBI

Je hebt al veel gezien bij Studio100, zal dit een unieke productie zijn?

Steve: “Zeker en vast, ik weet niet hoe ze het doen maar ze slagen erin om zich iedere keer te overtreffen. De lat ligt zeer hoog. Misschien gaan ze bij de volgende musical met een raket naar de maan (lacht). Het zal nu ook weer fantastisch zijn.”

Zoals je zegt: het is een beetje het onmogelijke dat ze telkens mogelijk maken. Nu weer met een boot die zal varen tijdens de show, dat is toch straf?

Steve: “Het begint altijd met een paar mensen die aan tafel zitten met de vraag: wat gaan we doen? Er komt dan iemand met een idee en hop ze zijn vertrokken. En dat blijft maar groeien tot er grenzen komen. Dan geraken ze daar toch weer voorbij. Zo gaat dat verder tot er binnen een halfjaar een musical is uitgewerkt.”

Ben je nog bezig met andere projecten?

Steve: “Ik ben bezig met een Europese documentaire over het Heizeldrama. Ik ben ook een film voor Nederland aan het maken en voor Duitsland een documentaire. Daarna volgen er twee tv series in België. Ik mag niet vastroesten hé.” (PADI)

Vanaf 23 maart 2023 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets en info: www.redstartline.nu