Steve Tielens lanceert nieuwe show ‘Anders & Dichtbij’ in Boom, en trekt er ook mee doorheen Vlaanderen

Op zondag 28 januari stelt Steve Tielens vanaf 14 uur zijn nieuwe show ‘Anders & Dichtbij’ voor in CC De Steiger in Boom. Steve zal met deze show vol Vlaamse en Nederlandse klassiekers ook touren in heel Vlaanderen.

Steve zingt Vlaamse & Nederlandse klassiekers die in een modern jasje zitten verpakt, met een aantal gastartiesten/muzikanten. Hij brengt duetten met Salim Segers, Wendy Van Wanten en Filip D’Haeze. Er zijn ook twee surprise-acts: één jong talent Llani, en Vanessa a special to ‘Whitney Houston’ uit Starstruck. De artiest uit Boom zorgt voor een spetterende show met livemuziek en visuele acts. (PADI)

Eén standaardticket kost 22 euro. Te bestellen via www.desteigerboom.be. Er zijn ook beperkt een aantal VIP-plaatsen beschikbaar aan 95 euro, inclusief aperitief, diner (vis of vlees), show, VIP-parking, afterparty, meet & greet. Reserveren via 0497 20 50 53.