Steve Tielens en voormalig wielrenner Nico Mattan stellen het nieuwe feestlied ‘De Cyclocross’ (We gaan weer los) voor op de Superprestige Niel

Na het succes met de nummer één hit ‘Het Is Weer Couckenbak’, een song die hij uitbracht met Marc Coucke, zorgt Steve Tielens opnieuw voor een stunt van formaat. De 53-jarige zanger uit Boom strikte dit keer niemand minder dan voormalige wielrenner Nico Mattan. De winnaar van Gent-Wevelgem, de Driedaagse van De Panne en twee etappes in Parijs-Nice gaat met Steve Tielens helemaal uit z’n dak in de gloednieuwe meezinger ‘De Cyclocross’. Bij de start van het nieuwe veldritseizoen brengt het duo dé perfecte feestplaat voor alle cyclocrossfans. Dit wordt dé ultieme ambiancehit om elke feesttent total loss te laten gaan. Op de Kermiscross van Ardooie namen Steve Tielens en Nico Mattan een hilarische videoclip op met een gastrol voor o.a. Belgisch kampioen veldrijden Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Robert (Bertje) Vermeire en voormalig wereldkampioen veldrijden en commentator Paul Herygers. Op maandag 11 november stellen Steve Tielens en Nico Mattan hun ‘De Cyclocross’-anthem officieel voor tijdens de Jaarmarktcross in Niel, een wedstrijd die onderdeel is van de Superprestige.

Met startnummer 50 waagt de populaire Vlaamse ambiancezanger Steve Tielens zijn kans als cyclocrosser in de Kermiskoers van Ardooie. Onder het goedkeurende oog van de talrijk opgekomen veldritsupporters, maar ook tenoren als Eli Iserbyt (Belgisch kampioen), Michael Vanthourenhout, de bekende klankman Pascal Braeckman én voormalig wereldkampioen veldrijden Paul Herygers, trekt Steve alle registers open. Een grote veldrijder gaat hij niet worden, maar het eindresultaat van de draaidag op de cross is meesterlijk en geniaal. Vanaf de eerste tot de laatste seconde word je door Steve Tielens en Nico Mattan meegezogen in één van de populairste sporten van de Lage Landen. Met de nodige hilariteit zijn de single én de videoclip, gedraaid door het team van CameraWorks, één grote promotiespot voor de cyclocross. “Chapeau voor die coureurs die zich elke week, door de modder en het slijk, in weer en wind, helemaal smijten. Ik volg het veldrijden aan de zijlijn, als supporter. Het is een volkssport die mij nauw aan het hart ligt. Eén uur lang alles geven, volle gas! Maar vooral ook doorzettingsvermogen. Dat bewonder ik als ik de renners en rensters zie rondrijden. Het is eigenlijk net zoals wij zangers: tijdens een optreden moet je ook altijd het allerbeste van jezelf geven en tot het uiterste gaan, zeker al je de top wil bereiken”, zegt Steve Tielens geamuseerd.

Op maandag 11 november 2024, tijdens de Jaarmarktcross van Niel die onderdeel is van de Superprestige, stellen Steve Tielens en Nico Mattan het gloednieuwe ‘De Cyclocross’ veldritanthem officieel voor aan het brede publiek. “Ik ben van Boom, dus ik kan met de fiets naar de wedstrijd. Voor mij is die cross een thuiswedstrijd. Ik weet zeker dat ik heel wat bekende gezichten tegen het lijf ga lopen. Let op: het moment dat Nico en ik ons nummer brengen in de tent gaat de boel daar ontploffen (lacht). Ik ben heel blij dat we met ‘De Cyclocross’ ons muzikaal steentje kunnen bijdragen aan het veldrijden. ‘Hé Jacqueline (Waar Is De Vaseline)’, maar ook ‘Het Is Weer Couckenbak’ zijn feestnummers die de cyclocross-dj’s vaak draaien. Dat hoor ik als ik op de cross ben of mensen mij dat laten weten via sociale media. Met ‘De Cyclocross’ hebben we echt dé perfecte song gemaakt. Het is een sfeermaker avant là lettre. Dit is eentje die mensen direct gaan meezingen. Ik word zelf gelukkig als ik hem mag zingen. Voor de talrijke crossliefhebbers. (PADI)

De nieuwe single ‘De Cyclocross’ van Steve Tielens en Nico Mattan is digitaal beschikbaar.