Steve Ryckier and The Graceland Orchestra staan op het podium van het Casino van Blankenberge

Op vrijdag 19 augustus ben je vanaf 20 uur welkom op het optreden van Steve Ryckier and The Graceland Orchestra in het Casino van Blankenberge. Steve brengt de show ‘Elvis the Vegas Years’.

‘Elvis the Vegas Years’ is een belevenis van de legendarische Elvis concerten. Steve Ryckier en zijn orkest brengen Las Vegas naar de badstad. Het concert omvat een mix van songs uit 1968 tot 1977. Deze voorstelling wordt tot in de kleinste detail ‘au sérieux’ genomen en afgewerkt. “Kwaliteit is onze ingesteldheid en gebracht met een groot eerbetoon aan Elvis zelf. Een tribute met ‘Respect’ voor de mens en zijn muziek, gebracht door muzikanten met een passie voor de absolute king of rock ‘n roll.”

Steve Ryckier

Steve en zijn zielsverwanten willen u vooral een ontzettend leuke avond bezorgen, met interactie van publiek en een beleving van het hoogste niveau. Perfect geluid en licht effecten maken het plaatje compleet. “De klank wordt dusdanig gemixt dat we de verschillende periodes als het ware terug in de tijd kunnen meemaken, hoe zijn 60’s geluid klonk en 70’s.” Steve gaat er zo ver in dat hij zijn stemkleur perfect kan wijzigen om het gevoel nog meer in de verf te kunnen zetten. Elvis klonk niet hetzelfde in de jaren 50 of in de late jaren 70. Luister naar ‘Jailhouse rock’ bv. en luister naar ‘You gave me a mountain’. Een wereld van verschil qua timbre. Stem techniek waar hij een meester in is en veel zorg aan besteed. Steve kan zelfs op zijn palmares schrijven dat hij met de originele Elvis drummer ‘DJ Fontana’ in Tupelo Mississippi samen heeft opgetreden. Een waar hoogtepunt en iets waar hij bijzonder trots op is. Zijn concerten zijn een levenswerk en dit willen ze graag met ons publiek delen. Het concert met nummers als: ‘Shake rattle & roll’, ‘Hound dog’, ‘All shook up’, ‘Mystery train’, enz… gevolgd door een best of uit de ’68 Special’. ‘If I can dream’, ‘jailhouse rock’, ‘Heartbreak hotel’, ‘Love me tender’ en vele andere… ‘Also Sprach Zarathustra’. De versie zoals die te horen was uit de film ‘2001 A Space Odyssey’, gevolgd door de 70’s ballades ‘An American Trilogy’, ‘The wonder of you’, ‘In the ghetto’, ‘What now my love’, en nog veel meer pareltjes uit deze fantastische periode. Steve’s voorkeur van nummers kan variëren van concert tot concert. De muzikanten moeten steeds op hun hoede zijn, want Steve is iemand die graag werkt op improvisatie en op inbreng van zijn publiek. Een show moet leven en geen machine zijn. Daarom wordt ook er niet gewerkt met voorgeprogrammeerde computers, sequencers of wat dan ook. Wat u te horen krijgt is 100% “LIVE”. Dat maakt het net zo uniek. Een live gevoel, met veel emotie gebracht en vooral de herbeleving van de wonderbaarlijke Elvis Presley door Steve Ryckier and The Graceland Orchestra. (PADI)

Info en tickets: surf naar www.boekjetickets.be. Kaarten kan je ook verkrijgen bij de toeristische dienst van Blankenberge of in café Pand 18, Grote Markt 18 in Blankenberge.