Steve De Schepper komt met ‘A Christmas Carol’ naar De Spil in Roeselare: “Ik sta al 27 jaar in De Spil op de planken!”

Eind vorig jaar stonden Antwerpen, Gent en Hasselt op de affiche van de Deep Bridge-productie ‘A Christmas Carol’. Op zaterdag 4 en zondag 5 januari 2025 komt dezelfde productie voor de eerste keer naar De Spil in Roeselare. Steve De Schepper is eveneens van de partij.

In de gezellige foyer van De Spil in Roeselare sloegen we een babbel met Steve De Schepper, die al heel wat heeft staan op zijn theaterpalmares.

Steve: “Ik ben in de musicalwereld terechtgekomen door Frank Van Laecke, die mij ooit gevraagd heeft – ik spreek dan over 2007 – om Professor Zonnebloem te spelen in Kuifje. Dat was mijn eerste rol in een Vlaamse musical. Daarna werd ik regelmatig gevraagd om in musicals te spelen, zoals ‘Daens’. Daar was ik de alternate van Chris van den Durpel als Pastoor Ponnet. Deep Bridge kwam ook aankloppen en die hebben mij dat gevraagd om mee te doen in ‘Sneeuwwitje’, ‘Charlie And The Chocolate Factory’, ‘A Christmas Carol’, ‘Hairspray’, ‘Het Geheim Van Teveel Torens…Ik speelde inderdaad al in heel wat musicals. Alhoewel dat ik eigenlijk meer een theateracteur ben en ook een theaterregisseur. Ik heb mijn eigen gezelschapje ‘Les Quatre Au Quai’, waar ik cabaret maak dat is gebaseerd op Franse chanson. Ik opereer vanuit Gent. Maar ja, Vlaanderen is klein en dat speelt overal. We spelen in Brussel, Antwerpen, maar ‘Les Quatre Au Quai’ is toch voornamelijk in Gent.”

Wat vind je van je rol in ‘A Christmas Carol’? Is het een moeilijke rol?

Steve: “’A Christmas Carol’ is een hele mooie productie. De mensen kennen dat verhaal omdat dat vaak al in films is getoond, zelfs ook in tekenfilms. De mensen kennen het verhaal en als ze dat dan zien in een musical, is dat toch verrassend. De liedjes vind ik zeer mooi en hoe Lucas zijn rol speelt, amai. Zeer mooie voorstelling. Ikzelf vind het een moeilijke voorstelling. Ik vind dat de rol die ik heb – de rol van de geest van het verleden – vooral een rol is van timing. Ik moet heel alert zijn. Ik moet ook een lied zingen dat zeer hoog is voor mij. Het is een heel leuk lied, maar ik zing het terwijl ik aan een bed hang. Het is een beetje atletisch en dat vind ik allemaal geestig. Het blijft een uitdaging. Ik ben heel blij dat we het opnieuw mogen doen.”

Je ziet er een goed atleet uit.

Steve: “Dankjewel, ik voel mij fysisch nog goed. Ik ben altijd blij als ik iets fysiek of acrobatisch mag doen. Vorig jaar mocht ik Lucas’s understudy zijn. Lucas kon één voorstelling niet doen. Ik heb dan gespeeld als Scrooge. Voor mij was dat vorig jaar best pittig, omdat ik zowel mijn rol onder de knie moest krijgen als zijn rol. Dit jaar zal Lucas alle voorstellingen spelen zodat ik me echt kan concentreren op mijn rol. Ik ben daar blij om. Zoals ik al eerder zei is het een rol waar ik heel veel rekening moet houden met timing. Er zitten toffe speelscènes tussen, samen met Lucas.“

Was je blij dat ze je terug vroegen?

Steve: “Ik ben heel blij dat we het herdoen en ben ook blij dat we ermee naar Roeselare komen. Dat we de boer opgaan en het land rondtrekken.”

Ken je West-Vlaanderen goed?

Steve: ““Ja, jaren geleden speelde ik vele jaren in Theater Malpertius in Tielt. Ik maakte deel uit van het vaste gezelschap in de tijd van de ‘Bloedgroep’. Misschien zijn er mensen die zich dat nog herinneren. Toen Sam Bogaerts artistiek leider was, was ik één van de vaste acteurs van de ‘Bloedgroep’. Dat heeft zo’n vier à vijf seizoenen geduurd. Daarna speelde ik ook bij Bob in de ‘Moordroep’.”

Welke periode was dat dan?

Steve: “Dat was, even denken, tussen 1996 en 1999. Dus ja, nog in de vorige eeuw (lacht). De voorstellingen die ik zelf produceer, worden trouwens nog steeds regelmatig in West-Vlaanderen geprogrammeerd. Bijvoorbeeld hier in De Spil in Roeselare. Bieke, de programmatrice daar, programmeert vrijwel al mijn jeugdvoorstellingen. Met ‘Les Quatre Au Qua’ speelden we ook al vaak in West-Vlaanderen. Daarnaast heb ik met mijn VZW-spelersgroep ook serieus werk gebracht in deze regio. Zo heb ik ooit ‘Belang van Ernst’ opgevoerd, samen met Maaike Cafmeyer, Mieke Dobbels en Brecht Callewaert. Ik heb sowieso veel met West-Vlaamse acteurs gewerkt. Dus ja, ik voel zeker een sterke band met West-Vlaanderen.”

Ik hoorde zeggen dat je ook al vaak in De Spil speelde. Je bent hier al een klein beetje thuis?

Steve: “Ik speelde hier inderdaad al regelmatig. Je zou kunnen zeggen dat ik me hier al een beetje thuis voel in De Spil. Ik sta hier al zo’n 27 jaar op de planken. Hoe lang bestaat De Spil nu (1997, PADI)? Zolang het gebouw hier staat, speel ik hier al.”

En wat vind je van deze locatie?

Steve: “Ik hou heel veel van deze locatie, en ik hou ook van de grote zaal. Dat vind ik echt een hele toffe zaal om in te staan, om in te spelen. De kleine zaal is ook een hele leuke zaal. Dat vind ik een heel tof zaaltje om in te spelen.”

Een moeilijke vraag: met hoeveel verschillende producties was je hier al te gast in De Spil? Met een handvol producties?

Steve: “Nee, dat is meer dan een handvol. Dat zijn echt wel verschillende producties, een stuk of twintig, vijfentwintig, zou ik zeggen. Ik ben hier geweest met ‘Het Gevolg’, met Malpertuis, met ‘De Korre’ van Brugge…. Ik stond hier ook al met Deep Bridge en met mijn eigen gezelschap voor kindervoorstellingen. Echt, ik kan het niet precies zeggen, maar het zal zeker ergens in de twintig zijn.”

Met andere woorden: je moet je gps niet meer aanzetten?

Steve(lacht): “Neen, ik rij er blindelings naartoe. Al hou ik natuurlijk mijn ogen open, want het is veel te gevaarlijk in het verkeer. Maar neen, neen én nog eens neen, ik kom hier gewoon naartoe zonder problemen. Maar om vanuit Antwerpen hier te geraken, dat is echt geen enkel probleem of toch niet altijd…”. (PADI)

‘A Christmas Carol’ op zaterdag 4 (14 en 18.30 uur) en zondag 5 januari 2025 (14 uur) in De Spil in Roeselare. Tickets: 35, 45 euro – Info: www.deepbridge.be