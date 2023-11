Stefaan Vandekerkhove brengt onder zijn artiestennaam Stefano zijn allereerste single ‘Memories Of Summer’ uit op… 77-jarige leeftijd

Stefaan Vandekerkhove uit Harelbeke bracht een eerste single ‘Memories Of Summer’ uit onder zijn artiestennaam Stefano. Groot nieuws is dat niet, want regelmatig komen er nieuwe artiesten bij die een Nederlandstalige of Engelstalige single uitbrengen. Maar uniek én het grootste nieuws is wel dat Stefano al… 77 jaar is sinds 8 mei jl. Hij bracht dus op latere leeftijd een eerste single uit en misschien volgt er – indien de respons erop heel positief is – in 2024 een tweede single.

Stefaan woont in de Heerbaan 250 in Harelbeke. Hij is de papa van twee dochters, de opa van twee kleindochters. Beroepshalve werkte hij als chauffeur voor de firma Mestdagh uit Stasegem/Harelbeke, bekend voor hun geschenkartikelen. Hij is al dertien jaar de partner van Marie-José Vanhaverbeke, die in Kuurne woont. Hij heeft maar één hobby, namelijk àlles wat met muziek te maken heeft. “Mijn muzikale genen kreeg ik niet mee van mijn ouders, want die waren doofstom. Maar andere familieleden Vandekerkhove waren muzikaal aangelegd. In 1963 begon ik te zingen met de groep De Boemerangs uit Kortrijk. Dat duurde zo’n tien jaar. Niet enkel in onze streek, maar ook in het Noorden van Frankrijk waren we heel populair. We verzorgden ook de voorprogramma’s van o.a. Adamo, Will Tura, Manitas de Plata, Enrico Macias, enz. Met De Boemerangs werden we eveneens de vaste begeleiders van enkele artiesten. In 1964 brachten we een single uit. Dit gebeurde nadat we een wedstrijd wonnen in Kortrijk. We lieten de song ‘La Nuit’ van Adamo op de wereld los. We kregen een platencontract bij de platenfirma van Rocco Granata. Toen kwam als eerste single ‘Let The Four Winds Blow’ van Fats Domino uit. Dit muzikale sprookje duurde tien jaar. Daarna sloot ik mij aan bij KLO-Radio. Ik begon als medewerker, eindigde als voorzitter. Tijdens die periode deden we veel vedettenparades, verzoekprogramma’s, enz. Zo leerde ik de artiesten van toen kennen, die nu nog altijd grote artiesten zijn, zoals Willy Sommers, Sam Gooris, Will Tura, Helmut Lotti, enz.

Stefano alias Stefaan Vandekerkhove uit Harelbeke. © PADI

“In 1964 stond ik in Wevelgem en ook één keer in Waregem met Adamo op het podium. In Waregem zei Adamo in de coulissen dat ik zijn hese stem had en dat ik er iets mee moest doen. Ik sloeg zijn wijze raad in de wind en deed er helemaal niets mee tot in.. 2019. Inderdaad, 55 jaar later was ik aan het denken wat ik nog kon realiseren op mijn leeftijd. Ik besloot zijn suggestie van toen te proberen en deed twee opnames, namelijk ‘Quand Les Roses’ en ‘Mes Mains Sur Tes Hanches’. Vanaf 2019 nam ik elf Adamo-liedjes op en zo begon ik op te treden.”

© PADI

“Mijn volgende stap was een eigen single en dit onder een nieuwe naam. Vroeger had ik veel contacten en ik had ook een goede band met Erik De Burie uit Waregem, de man die ‘Memories Of Summer’ had uitgebracht. Ooit deed ik de promotie voor zijn platenfirma. Dit liedje bleef mij altijd bij. Ik stelde voor aan Erik – die nu in De Pinte woont – of ik dat nummer mocht opnemen. Dat was een nieuwe uitdaging”, lacht Stefaan. “Ik nam contact op met Bandit van Heko Selection uit Oostrozebeke. Ik vroeg of hij dat liedje in een nieuw kleedje kon steken. Ik ben heel tevreden van het product. Natuurlijk is het iets anders. De stem van Adamo hoor je niet hé. Als ik liedjes zing van Adamo is mijn stem heel anders, dan wanneer ik dit liedje zing. Hoe dat komt? Ik weet dat niet, maar toch ben ik erin geslaagd om een mooie Nederlandstalige song uit te brengen. Die song bracht ik ook uit in de Engelse taal. Het is een eenvoudig liedje qua tekst, maar herkenbaar en vlug meezingbaar. Of de cirkel nu rond is? Helemaal niet”, stipt Stefano aan. “Ik hoop dat mijn gezondheid nog lang goed blijft. Mijn doelstelling is die huidige single te promoten op eigen initiatief. Is de return groot, dan maak ik misschien nog wel eens een volgende opname. Waarom niet, misschien in 2024?”

Stefano straalt in deze kerstperiode. © PADI

We informeerden nog eens of hij geen spijt heeft dat hij zolang wachtte om met zijn stem uit te pakken en iets uit te brengen. “Neen! Misschien moest ik er vroeger zijn aan begonnen, maar wie zegt dat ik hogerop was geraakt? Ook nu nog blijf ik een eenvoudig man. Ik doe graag, wat ik graag doe. Ik ben heel tevreden met wat ik deed en hoe ik het deed. Ik ben niet van plan om iedere week vier optredens te verzorgen. Als is dat maar één keer per maand, ik ben daarmee tevreden. Maar er komen nu al aanvragen binnen en dat is super.”

De Nederlandse zanger Snelle heeft een nieuwe cd ‘28’ én Stefano een eerste single ‘Memories Of Summer’. Beiden gaven één exemplaar aan elkaar. © PADI

En zit Stefaan nog met dromen? “Ik heb veel dromen. Mijn belangrijkste droom is gezond blijven, zodat ik muzikaal kan actief blijven. Ik wil verder ook contacten blijven onderhouden met mijn collega-artiesten. Ik wil gerust nog eens iets groots doen, ondanks het feit dat ik klein ben. Ik bedoel: eens op een affiche staan tussen talrijke grote artiesten. Dat zou best leuk zijn.”

Stefano stelde zijn eerste single voor in het Lacra-zaaltje in Ingelmunster in aanwezigheid van talrijke artiesten, waaronder Frank Valentino, Glenn Robbins, Nils Landers, Nick Beernaert, Kurt Loorenz, Paul Bruna, Veronique Ke, B.Jorn, Chris Reilhof, Dave Calbo, Kurt Crabbe, Axel Lane, Lou Ray & Conny, Jessie Blue… Andere artiesten stuurden per video een persoonlijke boodschap naar de ‘jonge nieuwe’ artiest. Van Willy Sommers tot Christoff, van Herbert tot Marijn De Valck… iedereen feliciteerde op zijn manier Stefano met zijn eerste Nederlandstalige single. (PADI)

De single ‘Memories Of Summer’ is fysiek te verkrijgen tijdens zijn optreden en te downloaden via de grote streamingplatforms.