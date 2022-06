Stef Bos zorgde ervoor dat 2.000 mensen meerdere keren muisstil werden in Kursaal Oostende

Zaterdagavond was Stef Bos te gast in Kursaal Oostende. Dit optreden was al twee keren uitgesteld. Stef bedankte het publiek omdat ze tot twee keren toe hun tickets niet hadden omgeruild voor euro’s, maar wel degelijk besloten om af te komen en er nu ook waren.

We woonden al veel optredens bij en we maakten al veel mee, maar wat we zaterdagavond beleefden kunnen ook wij zelfs moeilijk in woorden omschrijven. Waarom? Gewoon omdat Stef Bos er talrijke keren in slaagde om de ruim 2.000 aanwezigen heel stil te krijgen. Inderdaad, zo stil, maar écht stil. Je hoorde niemand plots hoesten, je hoorde geen zuchtje, je hoorde zelfs als het ware niemand ademen. Het was zo stil in die imposante kursaal omdat woordenkunstenaar Stef Bos het publiek kon inpalmen met zijn verhalen én liedjes. Sterke liedjes, maar ook sterke verhalen, met straffe foto’s uit 30 jaar Stef Bos. Foto’s uit verschillende jaren van zijn muzikale carrière, die helemaal niet werden geprojecteerd. Misschien was dat wel een kleine meerwaarde geweest? Maar al die foto’s werden tot in de details uitgelegd door Stef, waardoor het in feite overbodig was om zo’n foto te zien verschijnen op een groot scherm. Stef zette zich aan de piano, haalde zijn boek boven en begon te vertellen. Verhalen over zoveel foto’s, verhalen over zoveel zaken, verhalen vol herinneringen of hoe dat soms één woord én nog één woord én nog één woord de kiem kan zijn van een nieuw lied. Stef Bos palmde het publiek in met zijn warme én krachtige stem, met een stel professionele muzikanten, maar ook én vooral met die verhalen. En welke verhalen? Over zijn kennismaking met het West-Vlaams toen hij een eerste liefde leerde kennen in Hertsberge, waarna hij ook vertelde over ‘de barakken van Menen’. Over de Hollanders die zo lomp zijn. Een meisje die zei : ‘Ik zie je graag!’. Stef begreep het niet en zei totaal iets anders, waardoor hij misschien de nacht van z’n leven miste. Over zijn Antwerps leren, want als Hollander werd hij wel eens afgedreigd, enz. En ook over ‘Door De Wind’, de song die vorig jaar door Miss Montreal een heel grote hit werd in Nederland, waardoor dit liedje – dat hij ooit schreef voor zijn mama – in Nederland de song ‘Papa’ qua bekendheid inhaalde.

Zelfs wij kregen kippenvel toen hij niet enkel ‘Papa’ zong, maar tussenin plots halt hield en begon te vertellen over zijn eigen zoon, die even sprak met papa Stef. Een verhaal over de dood, over waar de papa van Stef nu wel kon zijn, over de visie van die jonge kerel die dan plots aan zijn papa Stef vroeg: “Maar papa, als wie overleden is in ons hart zit, dan zijn die mensen toch niet dood..”. Stef: “En zover had ik ook nog niet gedacht…”. Het was stil, heel stil, ontzettend stil in de zaal toen Stef die woorden uitsprak. En alhoewel het donker was zagen we links en rechts toch iemand voorzichtig een traantje wegpinken, omdat zo’n verhaal mensen raakt. Net zoals Stef tijdens het ‘Papa’-lied zei: “Die tekst heb ik aangepast, want met ouder worden reageer je anders. Het was vroeger van ‘we zien elkaar nooit meer’, nu is het ‘misschien zien we elkaar ooit weer….’.”

Stef Bos mag van morgen terugkeren naar Kursaal Oostende of naar om het even welke zaal, want wat hij bracht is werkelijk KLASSE. Toen de show voorbij was en wij op weg waren voor een korte ontmoeting backstage hoorden we iemand in de zaal zeggen tegen andere mensen: “Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Het is de eerste keer dat we Stef Bos zien optreden, maar wat een woordenkunstenaar. We zijn geraakt!”. En zo kunnen we deze avond omschrijven: een optreden van een woordenkunstenaar, die iedereen stil liet worden met zijn visie over de oorlog, zijn visie over zijn song ‘Onderstroom’, en over nog 1001 andere zaken. Ons gezelschap was ook geraakt en zei nadien: “Ik hoorde al veel van zijn liedjes, maar ik zag hem nog nooit optreden. Maar wat ik hier beleefde, ik kreeg er meermaals koude rillingen van. En wat Stef zegt, is pure waarheid hé. Wij zijn allemaal eveneens een woord in een zin…” Beste Stef Bos, één woord voor je optreden: KLASSE! Dankjewel voor die ONVERGETELIJKE avond. (PADI)

Goed nieuws: Stef Bos komt terug naar Kursaal Oostende op vrijdag 9 juni 2023. Tickets aan 32, 28 en 26 euro, inclusief reservatiekosten. Reserveer via kursaaloostende.be