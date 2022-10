Stef Bos stelt ‘Geen Ander’ voor én komt met ‘Bloemlezing’ naar Harelbeke en Waregem

Stef Bos stelt ‘Geen Ander’ voor of de eerste single van zijn nieuwe album ‘Bitterlief’ dat in maart 2023 het levenslicht zal zien. Met ‘Bloemlezing’ komt Stef dan weer voor een optreden naar Harelbeke en Waregem.

Het avontuur van deze cd begon al lang geleden met de wens om weer eens met een producer in zee te gaan. Sinds ik in 1992 met Boudewijn de Groot als producer de cd ’Tussen de liefde en de leegte’ opnam was ik zelf de kapitein op het schip van alle cd’s die volgden. De afgelopen tien jaar was dat vooral in samenwerking met mijn band waarmee ik ook veel van het materiaal schreef. Ik voelde de laatste jaren dat het tijd werd om die gewoonte te doorbreken. De naam van Jo Francken zoemde ook al jaren rond in mijn hoofd. Iemand met een mooie ongenaakbare kijk op muziek die altijd probeert naar de essentie te zoeken van degenen met wie hij werkt. Toen Corona alles stil legde voelde ik dat het moment was aangebroken om de teugels weer een keer uit handen te geven. Het werd een mooi avontuur waarmee ik geregeld met huiswerk naar huis werd gestuurd door Jo en zijn getalenteerde kompaan Pieter Jan Maertens. Ik hou van weerwerk, het haalt je uit de comfortzone en brengt een mens verder. Mij is het nooit zo te doen om een resultaat of een bestemming maar veel meer om de weg daar naartoe en die weg was in dit geval louterend voor mij.”

‘Geen Ander’ is bewust gekozen als eerste teken van leven van de full cd ‘Bitterlief’ omdat het de sound en sfeer laat horen die we zochten. Alle songs werden eerst op piano of gitaar in de basis opgenomen om daarna te kijken waar het lied nog meer om vroeg. Tom Vanstiphout met zijn gitaar en Bart Van Caenegem aan de piano waren de meedenkers en uitvoerders van dienst.

Nog nieuws over Stef Bos: vanaf vrijdag 9 november staat Stef Bos terug in de Vlaamse zalen. “Een paar jaar geleden ontstond het idee om elk najaar vooral solo het podium op te gaan onder de titel ‘Bloemlezing’. Het gaf de ruimte om oudere songs nieuw leven in te blazen en nieuw werk uit te proberen met veel improvisatie. En telkens een nieuw verhaal. En zo werd een zijweg opeens een hoofdweg.”

Volgens Stef zou Bloemlezing ook ‘Blauwdruk’ kunnen noemen. “Maar als je dat opeens zou doen worden de theaters gek, want de boekjes zijn al gedrukt. Mijn hoofd kan ver vooruit kijken maar mijn hart leeft in het hier en nu. En een voorstelling maak ik in eerste instantie met mijn hart. Verwarring is geen slechte voedingsbodem. ‘Blauwdruk’… het grote geheel waar we deel van uitmaken, al duizenden jaren.

Want we struikelen van het ene maatschappelijke probleem in het andere

We kijken naar onze telefoons in plaats van naar elkaar

En we missen kapiteins die de sterren kunnen lezen

Leiders zonder ego die kunnen varen met een groter verhaal in hun hoofd

De kapiteins die mij dikwijls geïnspireerd hebben om een lied te schrijven

Schrijvers, denkers en vooral mensen die ik onderweg heb ontmoet

in deze reis door de tijd.

We zijn vergeten tijdens corona echt stil te staan

Na te denken over waar we mee bezig zijn en hoe

Ik ook

En het werd tijd om een pas op de plaats te maken

Met nieuwe songs

Verhalen

En ouder werk om opnieuw te ontdekken

Een voorstelling die valt in de plooi van de tijd

Door afstand te nemen

en te kijken naar onze planeet

alsof we in de ruimte hangen.

Dat was het beeld dat ik voor ogen had

en zo begint ook de voorstelling Bloemlezing 2022.”

Vrijdag 11 november: CC Het Spoor in Harelbeke – Vrijdag 25 november: CC De Schakel in Waregem. Info: zie website Stef Bos.