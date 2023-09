Stef Bos special guest op uniek jubileumconcert ’30 jaar – Ik Ga Dood Aan Jou’ van Bart Herman in Koningin Elisabethzaal in Antwerpen

Op zondagnamiddag 15 oktober 2023 viert singer-songwriter Bart Herman – geboren in Wevelgem – met een uniek jubileumconcert in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal de 30ste verjaardag van zijn grote doorbraakhit ‘Ik Ga Dood Aan Jou’. Bart kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste concert in de prestigieuze concertzaal en mag er naast zijn vaste live muzikanten, ook een bijzondere collega op het podium verwelkomen. Gelauwerd tekstdichter en zanger Stef Bos zal namelijk als special guest zijn opwachting maken en het publiek in de Koningin Elisabethzaal doen wegdromen bij enkele van zijn onverwoestbare Nederlandstalige pareltjes.

“Dat is een enorme eer, zo zegt Bart zelf: “Stef Bos is niet zomaar een collega, ik zie hem als een ‘brother in arms’. Stef en ik braken ongeveer samen met o.a. Philippe Robrecht en wijlen Bart Van den Bossche door bij het grote publiek in Vlaanderen. Voor mij behoort Stef Bos tot een unieke lichting singer-songwriters, kleinkunstenaars. Hij is zonder twijfel één van de grootste tekstdichters van de Lage Landen. Ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor zijn indrukwekkende repertoire en de manier waarop hij zijn liedjes componeert. Dat zijn tekstuele pareltjes, allemaal voorzien van sterke producties. ‘Papa’, ‘Radio’, ‘Is Dit Nou Later’, ‘Breek De Stilte’,.. Stef heeft genoeg keuze in wat hij op 15 oktober brengt tijdens mijn jubileumconcert, net zoals we ook nog even de tijd hebben om te bekijken wat we die namiddag eventueel samen kunnen brengen”, besluit Bart Herman mysterieus.

Naast ‘Ik Ga Dood Aan Jou’ brengt Bart Herman op zijn jubileumconcert uiteraard ook zijn grootste hits, zoals o.a. ‘Gele Rozen’, ‘Bartje is een leuke naam’ en ‘Slaap mijn kind’, maar ook meer verborgen pareltjes uit zijn rijkgevulde repertoire. (PADI)

Het unieke jubileumconcert ‘30 jaar – Ik ga dood aan jou’ van Bart Herman, met special guest Stef Bos, vindt plaats op zondag 15 oktober vanaf 16 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets en info via www.ticketkopen.eu