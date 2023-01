Stef Bos begint het nieuwe jaar met een nieuwe song ‘De Weg’. In januari gaat zijn musical ‘Checkpoint’ in première in Nederland, in maart ziet de nieuwe cd ‘Bitterlief’ het levenslicht, in april beginnen de uitzendingen van ‘Liefde Voor Muziek’ en start ook zijn tour.

“De song spookte al jaren door mijn hoofd en kreeg tijdens corona zijn uiteindelijke vorm met de gitaarpartij van Tom Vanstiphout”, zegt Stef, die samenwerkte met Jo Francken en Pieter Jan Maertens als producers aan een cyclus songs onder de titel ‘Bitterlief.’ Het is de eerste keer -sinds 1991 met de cd Tussen de liefde en de leegte (Boudewijn de Groot)- dat Stef met producers werkte. Nu is ‘De Weg’ de tweede song die het licht ziet van deze verzameling. Er zit een optimisme en lichtheid in de song die een tegenwicht geeft in deze soms verwarde tijd, en met een tekst die het hier en nu overstijgt. En dat is ook wat Jo Francken zocht bij Stef voor deze cd: songs zonder houdbaarheidsdatum. Het is de aftrap voor een creatief nieuw jaar waarin van alles te gebeuren staat.

In januari gaat de musical ‘Checkpoint’ in premiere in Nederland. Een aangrijpend verhaal over de bouw van de muur in Belijn in 1961. Stef schreef daarvoor alle songteksten. In maart ziet de nieuwe cd ‘Bitterlief’ het levenslicht. Rond april beginnen de uitzendingen van ‘Liefde voor Muziek’ waarin Stef veelal nieuwe teksten zingt, gebaseerd op songs van Daan, K3, Portland, Jaap Reesema, Günther Neefs en Metejoor. En ook in april begint hij aan een tour die eerst een vervolg is op zijn meest recente en overal uitverkochte solo-voorstelling ‘Bloemlezing 22’ om dan eind mei ‘23 met bandbezetting vooral de songs van de nieuwe cd te spelen en liedjes uit de tv programma’s ‘Beste Zangers’ en ‘Liefde voor muziek’.

“Ik vroeg aan kunstenares Lieke Anna om een videoclip te maken. Het was een vrije opdracht waarin zij iets met haar beeldtaal zou doen geïnspireerd op deze song. Toen ik de clip de eerste keer zag dacht ik direct aan het begip ‘Late attack’. Tekstschrijver en dichter Erick Kastnet gebruikte het nogal eens. Je leest een tekst pas bij de laatste zin wordt het duidelijk waar het over gaat. De Duitse songwriter Stephan Sulke ook. Een lied dat schijnbaar over de liefde gaat blijkt aan het einde over de vrijheid te gaan. Ook bij deze video van Lieke komt pas aan het einde de aap uit de mouw.”

“’De Weg’ is een song die al lang in mijn hoofd spookt en verschillende versies heeft gekend. Het afgelopen seizoen heb ik het ook gespeeld in de theaters aan piano, maar nu met het gitaarspel van Tom Vanstiphout, die de song een lichtheid geeft waar de tekst om vraagt. Het is een lied wat ik graag zing omdat ik vooral mezelf een spiegel voor hou om te proberen de werkelijkheid in vraag te stellen en niet altijd de gebaande wegen te gaan. Poosje geleden wist ik dat ik met de release van dit lied het nieuwe creatieve jaar wilde beginnen. Het is een haalbaar voornemen… in een onvoorspelbare tijd.” (PADI)

Check de website voor alle details van de tour: www.stefbos.nl Stef komt ook naar Roeselare (31 mei), Brugge (7 juni) en Oostende (9 juni).