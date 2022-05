Stef Bos ’30 jaar’ is bezig aan tournee én houdt ook halt in Kortrijk en Oostende

Op donderdagavond 5 mei treedt Stef Bos op in de Aerenberg in Antwerpen en één dag later in CC in Strombeek. Op donderdag 12 mei komt Stef naar de Schouwburg in Kortrijk en op zaterdag 11 juni naar Kursaal Oostende.

Sinds begin deze maand staat Stef Bos er weer, in zijn creatieve biotoop, het theater. Na een solo op de rand van standup comedy in het najaar van 2021 in België, Nederland en Zuid Afrika, begint hij vanaf mei 2022 in België aan een avontuur met de band en een voorstelling die vooral terugblikt en een beetje vooruit. In juni voegen zich strijkers bij de band en gaat het richting grote zalen als Kursaal in Oostende, De Roma in Antwerpen, De Warande in Turnhout, Carré in Amsterdam en Ahoy in Rotterdam. Een XL feestje dat hij vorig jaar al wou vieren, maar daar stak corona een stok tussen de spaken. Deze avond speelt hij ook een laatste keer zijn alomgeprezen solovoorstelling in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. Een voorstelling die de afgelopen twee coronajaren onder de loep neemt op een louterende manier. Stef wilde deze voorstelling afsluiten in de stad waar hij zijn muzikale en vertellende reis begon meer dan 30 jaar geleden.

In 1991 maakte Stef Bos furore met zijn debuut- en doorbraakalbum “Is dit nu later”. Daarop ijzersterke en tijdloze nummers als Wodka, Wat een wonder, Is dit nu later, en vooral Papa. Stef Bos is onlosmakelijk verbonden met deze song. Het liedje blijft actueel. Op het moment dat Stef het nummer schreef had zijn vader gehoord dat hij nog hooguit enkele maanden te leven had (uiteindelijk zou hij overlijden in 2014 op 91-jarige leeftijd). Zoveel verschillen tussen vader en zoon, en toch zoveel liefde. De essentie van het nummer is de laatste zin : ‘maar papa, ik hou steeds meer van jou’.

Verder komt het bekende oeuvre voorbij en songs die de afgelopen twee jaar door het Nederlandse tv programma ‘Beste Zangers’ (zeg maar ‘De Liefde voor Muziek’ in Nederland) het licht hebben gezien.

Er zal zeker ook een tip van de sluier worden opgelicht van zijn nieuwe cd ‘Bitterlief’, die in het najaar het licht zal zien. Een cd die geproduceerd werd door Jo Francken. De eerste keer sinds 1992 dat hij met een producer werkte. Toendertijd was dat Boudewijn de Groot voor ‘Tussen de liefde en de leegte’. Het idee was er al langer om met Jo Francken in zee te gaan, en tijdens de coronaperiode was er ook echt tijd om dat te doen.

Voor wie Stef Bos door de jaren gevolgd heeft is het duidelijk dat hij misschien pas de laatste 10 jaar echt tot wasdom is gekomen als podiumkunstenaar met een eigen stijl. Improviserend in zijn verhalen, met de nodige humor en zelfspot maar vooral met een overgave als zanger die ook zijn oudere werk een andere dimensie geeft. (PADI)

Stef staat in de komende weken in heel wat plaatsen in ons land, waaronder op donderdag 12 mei in de Schouwburg van Kortrijk en op zaterdag 11 juni in Kursaal Oostende. Info en tickets: www.stefbos.be