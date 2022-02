Steef Verwée brengt met ‘Oudenaarde een idioticon’ een cd uit met oude woorden, woordvormen en zegswijzen

Op zondag 20 februari kan je tussen 10 en 12 uur in het programma Herbert op MENT TV luisteren naar de wijze woorden van Marijn Devalck én Steef Verwéé. Laatstgenoemde bracht het album ‘Oudenaarde een idioticon’ uit.

Steef Verwée (1951) was reeds van kindsbeen – samen met zijn vader José – gepassioneerd door het Oudenaards intermuros dialect. De gehele familie sprak generaties lang het ouwenors. De familieroots gaan terug tot midden 16° eeuw De eerste brief tussen voorvader Jozef Verwée en zijn zonen stamt uit 1730. Rond zijn 18 jaar schrijft Steef zijn meeste Oudenaardse liederen waar hij plaatselijk mee optreedt. Rond 1973 – na zijn studies aan het conservatorium te Gent – begon zijn musical- en theater loopbaan in NTG, Arca, Arena, theater poëzien e.a. Om zijn eigen creatie’s op een professioneel niveau te brengen schoolt hij zich bij in script-writing en lighting design ( Londen, A’dam…). Mede door zijn succesvolle creaties ( o.a.Claus on the Rocks) in professionele theaters kan hij daardoor tijdelijk aan de slag bij het KNTV als artistieke begeleiding bij amateurgezelschappen in Vlaanderen. Dit was een dankbare broodwinning voor de toen jonge vader van twee kinderen.

In die periode richt hij als auteur-componist zijn eigen uitgeverij De Cirkel op. Na zijn werkzaamheden in Theater Arena sticht hij zijn firma Applied Promotions Intermed nv, die instaat voor cultuurspreiding intern de bedrijfswereld. Hij blijft ondertussen actief met het creëren van eigen werk met als belangrijke ervaring de première van zijn The Erotic Opera (25-en 26 juni 1985) in de stadsschouwburg van A’dam. Een dichte vriendschap met Hugo Claus zal eveneens een groot deel van zijn verdere creatief werk beïnvloeden. Door toeval of niet wordt Steef gevraagd ifv de retrospectieve tentoonstelling Beatles, Bombardons en Buuneklakkers (2012 in de oude brandweerkazerne) zijn jaren-60 liedjes in het Oudenaards dialect nog eens uit te voeren. Steefs liedjes trekken de aandacht van het Oudenaards stadsbestuur, die hem vragen om deze liedjes op cd vast te leggen. Dit resulteert in ‘Oudenaarde een Hymne’, een drieluik-uitgave met booklet en een selectie van 20 Oudenaardse liederen, composities. De live uitvoering van de liederen bij de cd-release vindt plaats in het CC De Woeker (2014). Steefs prestatie wordt door het Stadsbestuur bekroond met de eervolle titel ‘Ambassadeur van het Oudenaards Dialect’. Na een ernstig ongeval in 2015 dring zich een onvermijdelijke rustperiode op en Steef zet zich terug aan de componeer- en schrijftafel met als resultaat enkele nieuwe CD-uitgaven en drie theatercreaties, maar ook vooral 18 nieuwe liederen in de Oudenaardse streektaal met als belangrijke thematieken geschiedenis, erfgoed, emotie en plezier. Voor de nieuwe CD ‘ Oudenaarde een idioticon’ naar analogie met ‘Isidoor Teirlincks Zuid-Oostvlaandersch idioticon’ (1905) laat Steef zich inspireren door Oudenaarde en verhalen en sagen uit de deelgemeenten, maar ook door het Horebeke van de Geuzen. In tegenstelling tot ‘ Oudenaarde een Hymne ‘ (2014) worden in de nieuwe cd (2022) heel wat uitdrukkingen, oude woorden, woordvormen en zegswijzen aangewend die in onze omgangstaal dreigen te verdwijnen. Aldus een idioticon waardig.

En waarom was Marijn Devalck, bekend van o.a. FC De Kampioenen, ook mee naar de studio van MENT TV? “Ik vroeg aan mijn beste vriend Marijn om ‘opa’ te vertolken in een van mijn promotie videoclips op het lied ‘Largootje voor mijn prinsesje’. Deze videoclip werd geregisseerd en opgenomen door het professioneel team van de Vlaamse film Adam en Eva die al heel wat nominaties in de wacht sleepten, en waarin Marijn Devalck en Bob De Moor samen met een klein meisje van acht jaar de hoofdrollen speelden. De regisseur was Nicolaas Rahoens. De cameraman was Piet Meerschaut”, besluit Steef. (PADI)

Steef Verwée sprak uitvoerig over zijn nieuwe cd. © PADI/Daniël

‘Oudenaarde een idioticon’ van en door Steef Verwée is een unieke, gevarieerde tekstuele- en muziek compositorische ervaring. Zondag 20 maart: avantpremière voorstelling in kasteel Liedts Park in Oudenaarde. Zaterdag 23 april om 20 uur officiële première van het album op het Wereld Erfgoed Weekend in het CC van Oudenaarde. De cd is te koop bij Music House, Krekelput in Oudenaarde, ‘De Standaard’ boekhandel, Nederstraat in Oudenaarde en Het Mou (toeristische dienst) in Oudenaarde. Prijs: 16,50 euro.