Stan Van Samang won in 2015 Radio2 Zomerhit met ‘Een Ster’: “Die overwinning kwam als een soort warme golf over mij heen, dàt was heel overweldigend”

Stan Van Samang én Zomerhit: dat klikt! In 2015 won Stan zelfs met ‘Een Ster’ de Radio2 Zomerhit. Nog altijd koestert hij die Award, alhoewel hij niet alles spaart. De reden? Dat lees je hieronder. Dit jaar is Stan bij de 20 genomineerden van de Radio2 Zomerhit met de song ‘Feest’.

Ik weet het, maar vertel het nog eens: je band met Zomerhit?

Stan (korte stilte): “Dat is een ruime én moeilijke vraag. Ik ben heel blij dat ik er terug mag bij zijn. In 2015 won ik Zomerhit met ‘Een Ster’. Ik mocht er anders al enkele keren bij zijn net zoals nu én dan komen we graag terug.”

Hoe blik je nu nog terug op die overwinning?

Stan: “Als een soort warme golf die over mij heen kwam, dàt was heel overweldigend. Je hoort in de wandelgangen dat je zou winnen. Je hoort inderdaad meerdere weken van alles, maar op Zomerhit kàn ook van alles. De luisteraar heeft altijd gelijk. Wie wint, heeft het verdiend. Vorig jaar was ik hier als gast, was ik niet genomineerd, maar de overwinning van Margriet ging als een soort schokgolf door de backstage. Niemand had dat verwacht en toch gebeurde dat. Ik vind dat fantastisch. Dan blijkt dat de Radio2-luisteraar het laatste woord heeft.”

Staat je gewonnen Award nog in de kast?

Stan: “Ik heb al veel Awards. Een deel staat in de kast van mijn manager Henk, een deel staat bij mij. Ik heb zo’n plekje waar ik gouden en platina platen heb hangen, én waar enkele Awards staan. Ik draag die hoog in het vaandel, want dat is een waardering, een verlengde van het applaus.”

Is Zomerhit een evenement waar je ieder jaar naar uitkijkt?

Stan: “Als je erbij mag zijn, dan kom je. We zijn met 20 genomineerden. Het is nog niet de 10 beste, maar als je hier mag bijzijn, dan beleef je het wel intens. Ik kijk al uit naar volgend jaar.”

Je zit nu inderdaad bij de 20 finalisten. Had je het verwacht dat je erbij zou zijn?

Stan: “Eerlijk gezegd neen! Ik ben hier nu, omdat ik een liedje ‘Feest’ schreef in opdracht van de VRT en Radio2. Dat is al een grote eer, want ’t was een song voor de Vlaamse Feestdag. Ik had echter niet verwacht dat we daarvoor een nominatie zouden krijgen.”

Vorig jaar maakten Jérémie Vrielynck en Sali Haidara het lied ‘Als De Zon Schijnt’ voor Vlaanderen Feest. Zij waren ook bij de 20 genomineerden, maar niet meer bij de laatste 10…

Stan: “Dat zal de volgende stap moeten uitwijzen. In alle eerlijkheid denk ik ook dat ik met dat liedje maar weinig kans maak door die topfavorieten, maar nu ben ik toch al heel blij dat ik bij de top 20 ben.”

Wat is uw pronostiek: wie wint er de Radio2 Zomerhit 2023?

Stan: “Ppff, dat is altijd een moeilijke om favorieten naar voor te schuiven. Och, los van de verrassingen denk ik aan Pommelien Thijs. Misschien wint zij die Award, dan zou ik dat niet erg vinden.”

Maar Bart Kaëll is ook sterk bezig, want velen zingen ‘Wat Is Je Geheim’ terwijl ze vorig jaar ‘Lekker Blijven Hangen’ zongen.

Stan: “Je legt mij woorden in de mond, maar je hebt volkomen gelijk. Zijn lied blijft hangen, een oorwurm. Je kan rond Bart Kaëll nooit omheen, maar deze keer zeker niet.”

Heb je een drukke zomer?

Stan: “Uiteindelijk terug wel. Het is een beetje en vreemde, een rare zomer. Waarom? Er is heel veel te doen. Ik sta meerdere keren op een podium. Ik had zelfs liever 65 keren gespeeld met de band, maar ik hoop dat ik dat volgend jaar kan doen met mijn nieuw album. Volgend jaar focus ik mij op nog méér festivals en dorpsfeesten met de cd die ik aan het maken ben. In het najaar doe ik nog een aantal optredens van mijn ‘Anders dan Anders’-tour, maar veel tijd zal worden opgeslorpt door de cd die zal uitkomen als die af is. Ik plak er geen datum op. Het album is Nederlandstalig. Het is een cd over mijn gezin en in het bijzonder over mijn kinderen. Ze moeten de liedjes kunnen verstaan. Duits spreken ze niet, dus zal het in ’t Nederlands zijn.” (PADI)

Zaterdag 29 juli om 20.45 op VRT 1 en VRT Max: Zomerhit, met Sam Gooris, Stan Van Samang, Pauline, The Starlings, Pommelien Thijs, Snelle, Niels Destadsbader & Kenny B, Alvaro Soler, Kate Ryan & Gustaph, DJ Licious en Snollebollekes.