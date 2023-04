Stan Van Samang komt optreden in zaal Owla in Brugge

Naast het feit dat we Stan Van Samang door de jaren heen vaak hebben zien opduiken op ons televisiescherm in ‘Wittekerke’, ‘Vermist’ en ‘Thuis’ kennen we hem al jaren van zijn prachtige songs en covers. De Vlaamse zanger en acteur geeft op zaterdag 6 mei het beste van zichzelf op de planken van Owla Brugge.

Sinds 2006 bouwt hij al aan een succesvolle zangcarrière. Van Samang nam een snelle start met zijn deelname aan ‘Steracteur, Sterartiest’. Niet veel later bereikte hij met zijn debuutsingle ‘Scars’ de eerste plaats van de Vlaamse ‘Ultratop 50’ en won met deze hit de ’10 om te zien-zomertrofee’. Na Van Samang zijn passage in het populaire televisie programma ‘Liefde voor Muziek’, waarin artiesten elkaars nummers coveren, was zijn muziek echter niet meer weg te denken uit ons muzikale collectieve geheugen. Kort daarna staat hij met zes nummers in de ‘Ultratop 50’, een record voor de zanger. Bovendien scoort hij de eerste twee plaatsen met ultrahits en ‘Zomerhit 2015’, ‘Een ster’ en ‘Beste Nederlandstalige lied’, ‘Goeiemorgend, Goeiendag’. Beide songs bereikten de kaap van 10.000 verkochte exemplaren, en kregen allebei een gouden plaat. Daarbovenop won hij een MIA voor ‘Hit van het jaar’ met zijn adembenemende cover van ‘Een ster’. Aan dat succes knoopt hij een vervolg. Hij liet maar liefst zes keer de Lotto Arena en drie keer het Sportpaleis vollopen met verschillende shows. Met zijn fantastische stem brengt hij op zaterdag 6 mei in Owla Brugge een unieke mix van Vlaamse pareltje,s zoals onder andere ‘Alles is liefde’ en ‘De eerste sneeuw’, afgewisseld met Engelstalige hits zoals ‘Poison’ en ‘A simple life’. (PADI)

Tickets en info via www.owlabrugge.be.