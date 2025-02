Stan Van Samang in Concertgebouw Brugge: “Stop een keer met heen en weer te zwaaien aub! Het is mijne show, niét de uwe!”

“Stop een keer met heen en weer te zwaaien aub! Het is mijne show, niét de uwe”, lachte Stan Van Samang bij aanvang van zijn show ‘Vadertaal’ in het Concertgebouw in Brugge. Inderdaad, de show was nog maar gestart of er waren mensen vooraan op de parterre aan het zwaaien naar kennissen die op het balkon zaten. En alerte Stan had dat gezien. Natuurlijk was dat al grappend, zoals Stan tijdens deze show zoveel zei om te lachen. “Hoeveel mensen hebben al mijn nieuwe cd? Een, twee… twaalf! Aha, zoiets! Dat kan kloppen…Straks kan je deze cd aankopen. ’t Is dat of een wielklem”, lachte hij.

Stan begon met ‘Groter Dan Dit’ en sprak dan kort het aanwezige publiek toe. “Ik ben blij dat jullie hier zijn, dankjewel”, waarna hij vervolgde met ‘Candy’. ‘Meer Dan Ooit’ was dan weer een liedje uit zijn nieuw album ‘Vadertaal’ en over ‘De Meest Gewone Dingen’ vertelde hij dat die song betrekking had op zijn sterke vrouw. Na ‘Alles Behalve Tijd’ deelde hij met het publiek dat hij graag afzakt naar de kust. “Ik ben fan van de kust. Niet in de zomer, liefst in de herfst of de winter. Hoe zalig is dat niet wanneer het heel koud is en je na een lange wandeltocht dan tegen de wind in toekomt aan je appartementje, waar je dan volledig verkleumd naar binnen stapt. Dat zorgde voor inspiratie voor een nieuw liedje. Ik maakte die song toen het stormde op het strand en in ‘mijne kop’. Het is een lied over eb, getiteld ‘Vloed’. Stan stond ook stil bij de jubileumeditie van ‘Liefde voor Muziek’, waaraan hij mocht deelnemen, net zoals het Nederlandse duo Suzan & Freek. “Hun liedje ‘Slapeloosheid’ sprak mij aan. Bij mij is dat al 20 jaar zo.” Stan vertelde ook hoe het liedje ‘Pa’ tot stand kwam. Hij hoorde van K’Choise een song, die hij prachtig vond. Hij dacht aan een tekst en belde Sam Bettens daarvoor op, maar ’t was 0.30 uur in…Amerika. Inderdaad, Sam woont in Amerika. Ze beloofde van één dag later terug contact op te nemen. Kort erna schreef ze een Nederlandstalige versie rond dit nummer en het werd ‘Pa’. Stan trok ermee naar zijn pa, die zei: “Dat is schoon! Even later kreeg hij ook een stofje in zijn oog…”. ‘Los’ is dan weer een liedje over zijn dochter Stella. “Wie heet er nu zijn dochter Stella als je in Leuven woont?”, grapte hij. Daarna volgde nog één song. “Voor wie al méér dan één keer mij zag optreden is dat geen verrassing. Voor wie de eerste keer afkomt wél. Het laatste liedje voor de pauze is er altijd ééntje van Prince”, vertelde Stan, waarna ‘Raspberry Beret/Cream’ weerklonk.

Stan in actie. © PADI/Lorenzo

Na de pauze begon Stan met ‘Scars’, gevolgd door ‘King In My Head’. Hij verwees daarvoor naar 2010 en naar zijn deelname voor één maand aan een tv-programma vanuit Noorwegen. Het lied ‘Alles’ uit ‘Vadertaal’ ontstond door zijn zoon die in een boom was gekropen. ‘Bal Aan De Voet’ heeft hij dan weer te danken aan Tourist LeMC. Ook ‘Horen Zien En Zwijgen’ weerklonk in het Concertgebouw in Brugge. En dan leerde Stan de 10.000 (!!!!) aanwezigen zingen ‘Heyhey’… Ze mochten meezingen tijdens ‘A Simple Life’. Zijn gitarist Eric Melaerts was ook van de partij net zoals toetsenist Bert Gielen en drie vrouwelijke strijkers. Eric stond maar liefst 124 keer op het podium van het Antwerpse Sportpaleis. Eén liedje van Clouseau mocht niet ontbreken en dus zong men ‘De Tegenpartij’. Na ‘Jong Geleerd’ was de muzikale avond voorbij of toch niet, want Stan kwam terug met een verhaal van een 100-jarige vrouw waardoor ‘Spiegel’ tot stand kwam, terwijl producer Jeroen Swinnen toen al wist dat de nieuwe cd was afgewerkt. Hij zong ook nog ‘Poison’ en als afsluiter de klassieker ‘Een Ster’.

Wie benieuwd is en Stan nog nooit aan het werk zag, dan is dit hét moment om eens deze veelzijdige artiest te zien optreden tijdens zijn ‘Vadertaal’-tournee. (PADI)

Info en agenda: www.stanvansamang.be