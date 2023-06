Stan Van Samang deelt festivalaffiche met Deerlijkse band

Vorige week sloot Stan Van Samang het huidige seizoen van zijn theatertournee “Stan Zingt” af op de Kampvuurconcerten in Holsbeek en amper twee dagen later mocht hij op het Steenhuffelse Pinksterfestival ‘Slinkse Sinkse’ al eens proeven van een eerste festivaloptreden van deze zomer. En zo lijkt de zanger helemaal klaar voor ‘Na Fir Bolg’, het festival in Lille/Vorselaar waar hij de affiche mag delen met heel wat kleppers én met de Deerlijkse folkrockband Et Encore.

Hoewel het nog een dikke maand wachten is, lijkt weinig een goed verloop van ‘Na Fir Bolg’ in de weg te staan. Het festival in Lille/Vorselaar trekt drie dagen alle registers open en zet met het zestigkoppige CBS Orchestra uit Brussel zelfs een symfonieorkest op het podium dat de planken niet alleen met Stan Van Samang zal delen, maar ook met Mama’s Jasje, Stijn Meuris en Guy Swinnen. Die vier artiesten zijn immers niet de enige kleppers op de affiche. Of wat dacht u van ronkende namen als Sarah & Bavo van Ketnet, Natalia, de Ketnetband, Vive la Fête, The Dinky Toys, The Wolf Banes, Frimout en Laïs? Allen tekenen ze volgende maand present in de Kempen!

Tussen al dat grof geweld vinden we ook nog Et Encore terug, de in Deerlijk geboren en getogen folkrockband die uiteraard al wel vijf studioalbums op de markt bracht, maar op de bühne zoveel beter tot zijn recht komt. Een andere mooie naam op de affiche is die van Hedwig Peetermans, die met onder meer zijn project LEVIEN ook al een graag geziene gast in onze provincie is. Want hoewel Hedwig eigenlijk van Tessenderlo is, werd hij de voorbije jaren al geboekt door de culturele centra in onder meer Izegem en Harelbeke. (PADI & Tom)

‘Na Fir Bolg’ loopt van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli in Lille/Vorselaar. Tickets en info zijn te vinden via http://www.nafirbolg.be/.